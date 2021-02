Schaatsbanen Oost en Uiterweg blijven dicht!

Aalsmeer – Ondanks dat het blijft vriezen, zit schaatsen op een door ijsclubs aangelegde natuurijsbaan er niet in. Schaatsen onder toezicht en op veilig ijs lijkt vooralsnog alleen mogelijk te worden op de skeelerbaan in Kudelstaart. De ijsmannen hier doen hun uiterste best om een mooie gladde ijsbaan te maken, waar met name kinderen schaatsplezier mogen hebben. “Normaal zijn we als ijsclubs met de huidige weersvoorspellingen druk bezig met voorbereidingen treffen. Nakijken van de veegmachines en sneeuwschuivers, controleren van de verlichting en muziek en onder andere inschattingen maken van de in te kopen chocolademelk”, aldus de besturen van de IJsclubs Aalsmeer Oost en Uiterweg.

“Hoe anders is het dit jaar; nu bestaat de voorbereiding vooral uit het bestuderen van de adviezen vanuit de KNSB en de regels vanuit het rijk en de regio. Daarnaast druk overleggen met de gemeente en andere ijsclubs over de bijzondere situatie en hoe zij het aan gaan pakken.”

De ijsclubs Aalsmeer Oost en Uiterweg hebben de knoop doorgehakt en laten weten helaas te moeten besluiten om de ijsbanen dit jaar dicht te houden. Gezien het zeer open karakter van de ijsbanen middenin de schitterende natuur is het niet mogelijk om toezicht te houden op de hoeveelheid aanwezige schaatsliefhebbers op de baan. “We zijn geen handhavers, maar ijsliefhebbers en zien we geen mogelijkheden om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen”, vervolgen de ijsclubs.

“Natuurlijk hopen we op veel en goed natuurijs voor alle schaatsliefhebbers, maar helaas zullen onze mooie ijsbanen niet officieel geopend zijn. Betreden van het natuurijs is altijd op eigen risico, dus kijk goed uit en blijf gezond!”, besluiten de ijsclubs hun mededelingen.

Het bestuur van IJsclub Uiterweg vraagt schaatsliefhebbers verder om niet naar de ijsbaan op de Uiterweg te komen om op te stappen voor een tochtje op de Kleine Poel. “Maak geen gebruik van de particuliere en bedrijventerreinen die ons normaal in de winter zoveel gastvrijheid geven. Neem een openbare opstapplaats langs de Poel.” Dit laatste zal nog niet meevallen vanwege de realisatie van het Waterfront. Overigens is schaatsen op de baan in Amstelveen Bovenkerk ook geen optie. Schaatsvereniging De Poelster heeft eveneens besloten niet tot aanleg ervan over te gaan vanwege alle corona-maatregelen.