SCAU presenteert het nieuwe culturele seizoen 2023-2024

Uithoorn – Tijdens de Cultuurmarkt van afgelopen zaterdag op het Marktplein in Uithoorn hebben veel bezoekers de nieuwe seizoensbrochure van de SCAU meegenomen. SCAU staat voor Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn. De SCAU floreert al dertig jaar, mede dankzij een zeer trouw publiek. Het bestuur hoopt dat cultuurliefhebbers ook in het komende seizoen in groten getale naar De Schutse komen om de schoonheid en de troost van de podiumkunsten te beleven. Iedereen is van harte welkom bij het seizoen 2023-2024. De aanvangstijd is steeds 14.30 uur; de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open.

Seizoensoverzicht

– 17 september 2023: Openingsconcert door Beatrice en Vera van der Poel, met Patrick van Herrickhuyzen op piano: ‘ABBA XS’. (XS=Extra Small).

– 15 oktober 2023: Cellosonates van Debussy, Poulenc en Vermeulen door Lidy Blijdorp (cello) en Tobias Borsboom (piano).

– 19 november 2023: Andries Tunru met zijn nieuwe cabaretprogramma ‘Marmer’.

– 17 december 2023: ‘Kerst met Koningsberger’ – kerstconcert met de Nederlandse bariton Maarten Koningsberger en het Matangi Strijkkwartet.

– 21 januari 2024: Helmert Woudenberg met een solo-voorstelling over leven en werk van acteur Louis Bouwmeester.

– 18 februari 2024: Vioolsonates van Beethoven en Schumann door Tosca Opdam (viool) en Nicolas van Poucke (piano).

– 17 maart 2024: Pianoduo Beth & Flo met muziektheater ‘Ensuite’.

– 21 april 2024: feestelijk slotconcert – ‘Carte Blanche voor Bob Berkemeier’. Werken van o.a. Schubert, Mozart, Schumann en Boulanger door Clara de Vries (sopraan), Hanka Clout(klarinet) en Steven Faber (piano).

Verkoop abonnementen en losse kaarten

Op de website www.scau.nl zijn online abonnementen en losse kaarten te bestellen. Klik op ‘Tickets’ of ‘Kaarten bestellen’ en volg de instructies. Daarnaast kan men ook gebruik maken van de antwoordkaart bij de seizoensbrochure 2023-2024 (deze is gratis af te halen bij de boekwinkels Bruna en Readshop, bij de bibliotheek en bij Gerrit).

Vragen en informatie

Voor alle vragen en voor nadere informatie staat het e-mailadres van het secretariaat van de SCAU open: secretariaat.scau@gmail.com.