Scau presenteert…. fotograaf Hans Aarsman met ‘Detectiveparadijs’

Uithoorn – Op 15 december a.s. presenteert de SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) een bijzonder programma. De bekende schrijver en fotograaf Hans Aarsman (1951) komt het publiek verrassen met het theatercollege ‘Detectiveparadijs’. Als fotodetective analyseert hij nieuwsfoto’s in zijn veelgelezen column in De Tijd. En iedere donderdag staat in de Volkskrant de Aarsman Collectie, waarin hij als een detective met een loep boven foto’s hangt. In zijn theatercollege doet hij aan de hand van nieuwsfoto’s uit de doeken hoe je van waarneming naar theorie gaat en weer terug. Ook behandelt hij een heuse ‘cold case’.

Waarneming en theorie

Uit een waarneming een theorie afleiden is niet voorbehouden aan wetenschappers en detectives. Iedereen doet het de hele dag, zonder erbij stil te staan. Daarbij worden alleen zoveel kapitale fouten gemaakt, dat het volgens Aarsman geen kwaad kan om dat proces eens onder de loep te nemen. Een voorbeeld. Je kunt de autosleutels niet vinden. Dat is een waarneming. Je lief heeft de auto mee. Dat is een theorie. Dan moet de auto niet meer in de straat staan. Zo check je de theorie. Je loopt naar het raam en ziet geen auto. Dus je theorie klopt… “Je zult zien”, zegt Aarsman, “eenmaal bewust van hoe je van waarneming naar theorie gaat, wordt het leven er vrolijker op. Minder zorgen, minder poeha, betere ideeën, betere beslissingen.”

Informatie en kaartverkoop

Het theatercollege door Hans Aarsman op zondag 15 december 2024 begint om half drie 's middags en wordt gehouden in De Schutse te Uithoorn

