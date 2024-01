Scau: ‘Milarepa’ – solovoorstelling door verhalenverteller Eric Borrias￼

Regio – Op zondag 21 januari 2024 zou Helmert Woudenberg te gast zijn bij de SCAU met zijn alom geprezen solovoorstelling ‘Louis Bouwmeester’. Donderdag 23 november j.l. overleed Helmert Woudenberg onverwacht aan een hartaanval. Hij werd 78 jaar. De Sectie Proza&Muziek van de SCAU heeft een prachtig alternatief gevonden – met een link naar Helmert Woudenberg! Die schreef en speelde in de jaren negentig drie solovoorstellingen gebaseerd op het leven van de Tibetaanse Milarepa. Deze historische figuur leefde in de 11e eeuw, maar zijn weg naar verlichting is nog altijd een bron van inspiratie. In samenspraak met Helmert Woudenberg maakte verhalenverteller Eric Borrias zijn eigen versie: hij voegde de drie solo’s samen tot één voorstelling.

Van vernedering naar verlichting

De vernederingen die Milarepa in zijn jeugd ondergaat drijven hem tot het nemen van wraak. Een gruwelijke wraak, met onschuldige slachtoffers, dood en verderf. Maar de wraak brengt geen rust. Integendeel. Maar als wraak de weg niet is, wat dan wel? Een vraag die vandaag de dag nog steeds actueel is. Eric Borrias volgt het pad van Milarepa, van wraak naar verlichting. Van geboorte naar dood en wedergeboorte. De teksten van Woudenberg vormen hierbij de inspiratiebron.

Eric Borrias

Op de middelbare school begon hij met cabaret, richtte met zijn broer cabaret H2SO4 op en voegde zich in 1980 bij het amateurtoneelgezelschap Elckerlyc. Eind 1999 verruilt hij zijn vaste baan in het bedrijfsleven voor het grote avontuur. Hij sluit zich aan bij Theaterbureau Het Verteltheater, waar hij met zijn bewerkingen van beroemde kinderboeken veel succes oogst. Ook het buitenland weet Eric Borrias te vinden. Hij is vaste gast op het grootste vertelfestival van Europa in Alden Biezen (België). Hij trad o.a. op in Canada, Engeland, Hongarije, Denemarken, Duitsland en Curaçao. In 2000 speelt hij de solovoorstelling Binnen de Poorten, het verhaal van Jules Schelvis, één van de weinige Nederlanders die nazivernietigingskamp Sobibor overleefden. Het bracht hem in contact met Kamp Westerbork, waar hij tot op de dag van vandaag met enige regelmaat optreedt bij herdenkingen, symposia en tentoonstellingen. Lang voor de term “storytelling” zijn intrede doet in het bedrijfsleven, is Eric Borrias al actief voor tal van bedrijven en organisaties. Zijn maatwerkverhalen spreken steeds meer mensen aan. Hij was al eens eerder te gast bij de SCAU, namelijk in januari 2020, vier jaar geleden. Toen bracht hij met veel succes de solovoorstelling ‘De honderdjarige man die uit het raam klom en verdween’.

Informatie en kaartverkoop

Deze solovoorstelling vindt plaats op zondag 21 januari 2024, aanvangstijd is 14.30 uur; de deuren van de zaal gaan om 14.00 uur open. Er is geen pauze; na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en zijn er drankjes te koop. Losse kaarten kosten € 17,50 en zijn online te bestellen via www.scau.nl; jongeren tot en met 16 jaar betalen slechts € 10,00. Vanaf ongeveer een week vóór het evenement zijn er ook losse kaarten te koop in de boekhandels Readshop (Zijdelwaardplein) en Bruna (Amstelplein). Voor vragen en nadere informatie kunt u mailen naar: secretariaat.scau@gmail.com