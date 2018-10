Aalsmeer – Een grote verrassing voor Sandra uit Aalsmeer. Zij heeft in de trekking van de BankGiro Loterij een bedrag van 10.000 euro gewonnen. Onlangs stond de Loterij bij Sandra op de stoep om haar de cheque te overhandigen. Sandra was compleet verrast. Sandra (44) vertelt enthousiast: “Ik ga lekker met mijn man en kinderen op vakantie! Onze wens is al heel lang om met het gezin op reis te gaan naar Florida. Nu kan dat!”

Deelnemers én cultuur winnen

De BankGiro Loterij maakt iedere dag de winnaar van een prijs bekend. Alle dagen gaat er 10.000 euro uit, elke week 100.000 euro en iedere maand wint een deelnemer van de loterij maar liefst 1 miljoen euro. De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland: niet alleen deelnemers winnen, ook tal van culturele organisaties zoals musea, molens en monumenten.

Met de helft van ieder lot dragen de ruim 600.000 BankGiro Loterij-deelnemers maandelijks bij aan cultuur in Nederland. Hierdoor kon de Loterij in 2018 ruim 74,8 miljoen euro verdelen onder 78 culturele organisaties.

Foto: Jurgen Jacob Lodder. Sandra uit Aalsmeer wint 10.000 euro in de BankGiro Loterij.