Sander Bauer in Uithoorn Klimaatburgemeester

Uithoorn – Klimaatburgemeester Sander Bauer (35) gaat tijdens de Nationale Klimaatweek in de gemeente Uithoorn aan de slag om plaatsgenoten te enthousiasmeren ook bij te dragen aan een beter klimaat door het organiseren van een activiteit. Dat maakt het ministerie van Klimaat en Groene Groei, samen met medeorganisator Klimaatstichting HIER, vandaag bekend als startsein van de Nationale Klimaatweek (NKW). De vierde editie van deze landelijke actieweek duurt tot en met zondag 17 november.

Uiteindelijk gaan 260 Klimaatburgemeesters*, 176 Klimaatsupporters (bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties) en 127 gemeenten aan de slag om klimaatactiviteiten te organiseren tijdens de week en zo anderen te inspireren en activeren. Sander Bauer uit gemeente Uithoorn is één van hen: “Als Klimaatburgemeester zet ik mij in voor de integratie van ecosysteemkennis binnen het openbaar bestuur. Daarbij sta ik klaar voor bewoners met vragen over verduurzaming, natuur inclusieve gebiedsontwikkeling en betekenisvolle participatie zoals genoemd in de Omgevingswet. Sterke participatieprocessen gaan namelijk verder dan een online vragenlijst en vragen om echte verbinding met lokale bewoners en samenwerking met informele leiders uit de wijk. Door mijn ervaring als expert natuur inclusieve renovatie bij het programma Verbouwstromen begrijp ik dat het succes van gebiedsontwikkeling kan worden afgemeten aan de terugkeer van het Hollands Struweel en de leefbaarheid van onze buurt. Naast collectieve verduurzamingsingrepen via de wijkaanpak zie ik de toepassing van buurtbeheer bij kleine stadstuinen dan ook als interessante stappen richting de toekomstbestendige leefomgeving.”

De Nationale Klimaatweek; hét moment om even stil te staan bij bewuster leven en meer energie besparen. Er zijn 425 initiatieven en activiteiten over thema’s als: anders wonen, eten, reizen en omgaan met energie en spullen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei en medeorganisator Klimaatstichting HIER zochten ook dit jaar in zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester.

Activiteiten tijdens de Nationale Klimaatweek

De activiteiten worden georganiseerd in heel Nederland om bewustwording rond het klimaat te vergroten en mensen te inspireren tot actie. Naast Klimaatburgemeesters komen onder andere gemeenten, scholen, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen om concrete stappen te zetten richting een duurzamere toekomst. Van workshops en lezingen tot groene initiatieven in de wijk, het programma is breed en divers. De evenementen hebben als doel om zowel individuen als organisaties aan te moedigen om mee te doen en te ervaren hoe dat is: hoe lekker en gezond vegetarisch eten is, hoe goed het voelt om spullen een tweede leven te én hoeveel geld het bespaart, dat een groenere straat fijner plek om te wonen is. En dat het ook beter is voor de aarde. Zo biedt de Nationale Klimaatweek een kans om te leren, te verbinden en samen positieve verandering te realiseren.

Foto is aangeleverd