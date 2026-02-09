Samenwerken aan betaalbaar en aangenaam wonen in De Ronde Venen

De Ronde Venen – Betaalbare woningen, een prettige woonomgeving en duurzame huizen. Dat is waar gemeente De Ronde Venen, woningcorporatie Cazas Wonen en Huurdersvereniging Weidelanden zich voor inzetten. Deze partijen zetten hun samenwerking voort en hebben nieuwe afspraken gemaakt voor de komende vier jaar.

De drie voornoemde partijen werken al jarenlang samen en willen deze samenwerking verder versterken. Ze maken afspraken over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, waarbij tot 2030 dertig procent van de woningbouw uit sociale huur moet bestaan. Daarnaast zet Cazas Wonen in op middenhuur en op een passende toewijzing van woningen. Ook duurzaamheid en woningkwaliteit staan centraal: de partijen richten zich op betere isolatie, het geleidelijk uit gebruik nemen van woningen met lage energielabels en het zoeken naar aardgasvrije oplossingen. Op het gebied van wonen en zorg wordt gewerkt aan passende woonconcepten en huisvesting voor aandachtsgroepen, met daarbij goede begeleiding voor bewoners. Tot slot bundelen de partijen hun krachten om de leefbaarheid te versterken en de woonomgeving aantrekkelijk en veilig te houden.

Wethouder Maarten van der Greft (Wonen en Volkshuisvesting) vindt dat iedereen in De Ronde Venen prettig en betaalbaar moet kunnen wonen: “Met deze afspraken zetten we samen met Cazas Wonen en de huurdersvereniging een belangrijke stap om dat mogelijk te maken. We kijken niet alleen naar woningen, maar ook naar een betaalbare energierekening, zorg en leefbaarheid. Zo bouwen we aan een gemeente waar iedereen zich thuis voelt.”

Bestuurder Saar Spanjaard van Cazas Wonen: “Met deze prestatieafspraken bevestigen we de goede samenwerking in De Ronde Venen. Samen zetten we ons in voor woongeluk. Dichtbij en samen met onze bewoners.”

Jan Peltenburg, voorzitter HV-Weidelanden: “De nieuwbouwplannen dragen eraan bij dat de doorstroming en passend wonen worden bevorderd voor de bewoners en toekomstige bewoners van De Ronde Venen.”

V.l.n.r. Aad Kruys, Maarten van der Greft, Saar Spanjaard en Jan Peltenburg. Foto: aangeleverd.