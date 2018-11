Samen zorgen voor ‘plus’ in groenonderhoud in Uithoorn

Uithoorn – Donderdag 22 november is officieel de eerste spreekwoordelijke schop de grond ingegaan bij de groenstrook rondom het pand van notariskantoor Akkermans-Meuleman aan de Emmalaan. Vanaf deze dag gaan Arie-Jan en Bryan van de Praktijkschool één keer in de zes weken aan de slag in het kader van hun stage. Wethouder Bouma was aanwezig om getuige te zijn van deze bijzondere vorm van participatie.

Eén plus eén = een extra plus!

Notariskantoor Akkermans-Meuleman ligt rondom in het groen van het Oranjepark. Het Oranjepark valt onder het reguliere groenonderhoud van de gemeente. Al langer was er de wens van het notariskantoor om het groen rondom het pand net dat stukje extra uitstraling te geven. Deze gewenst ‘plus’ was door het notariskantoor ook al bekend gemaakt bij de gemeente. De gemeente kon deze wens uiteindelijk koppelen aan de Praktijkschool. Twee leerlingen van de Praktijkschool kunnen -door stage te lopen bij de gemeente- hun opgedane kennis van de Groenopleiding in het groen rondom het notariskantoor in de praktijk brengen. Zo profiteert de gemeente van de plus op het reguliere groenonderhoud en het notariskantoor van de enthousiaste inzet van de leerlingen van de praktijkschool.

Klein maar mooi voorbeeld van participatie

Hoe klein het voorbeeld misschien ook is, het is wel een mooi voorbeeld hoe participatie ook bij kleine wensen kan werken. Wethouder Bouma: “Het groen in Uithoorn wordt op reguliere basis onderhouden. Zo zorgen we ervoor dat de openbare ruimte representatief blijft. Maar een ‘plus’ op een representatieve uitstraling is qua tijd en kosten niet altijd haalbaar. Hoe graag we ook aan die plus willen voldoen. Gelukkig konden we in dit geval de wens van het notariskantoor koppelen aan de stage van de enthousiaste Praktijkschoolleerlingen bij de gemeente.

De leerlingen, Arie-Jan Rietveld (links op foto) en Bryan Millenaar (midden) worden tijdens hun stage begeleid door praktijkdocente Arina Shanna Beije Zant (2e van links) en iemand van de gemeente. Notaris Akkermans (rechts op foto naast wethouder Bouma) stelt het voor het extra onderhoud benodigde gereedschap ter beschikking.