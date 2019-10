Samen (wekelijks) boodschappen doen

Aalsmeer – Zelf je boodschappen kunnen doen, dat is heel wat waard voor veel mensen. Maar we bereiken allemaal het punt waarop dat moeilijker wordt. Aalsmeervoorelkaar en Albert Heijn zoeken daarom Boodschappenhelden die inwoners die dat nodig hebben willen helpen met hun wekelijkse boodschappen.

Sociale gemeente

Een mooi initiatief, waar wethouder Wilma Alink zich helemaal in kan vinden. Zij ging daarom langs bij Albert Heijn tijdens de afsluitende actie van Aalsmeervoorelkaar. Wethouder Alink: “Ik heb alle vertrouwen dat Aalsmeervoorelkaar nieuwe Boodschappenhelden gaat vinden. Aalsmeer is een sociale gemeente, we kennen elkaar en helpen waar nodig. Boodschappen doen heeft ook een sociale functie, het is een manier om onder de mensen te komen. Dat gun je toch iedereen.”

Superhelden en Flexibele helden

Aalsmeervoorelkaar zoekt zowel Superhelden als Flexibele helden. Superhelden zijn Aalsmeerders die elke week boodschappen doen met een ouder of hulpbehoevend iemand, Flexibele helden hebben af en toe tijd om hulp bij de boodschappen te bieden. Tijdens actiemaand oktober was het team van Aalsmeervoorelkaar regelmatig aanwezig in de winkels van Albert Heijn om klanten te enthousiasmeren Boodschappenheld te worden. Meer informatie is te vinden op www.aalsmeervoorelkaar.nl/AH