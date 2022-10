SAM: Rolstoelfiets- en wandelseizoen afgesloten

Aalsmeer – Het is alweer de tweede helft van oktober en dus tijd om het rolstoelfietsen en -wandelen af te ronden. De temperaturen zakken en het wordt te fris voor de, veelal, oudere gasten om nog te fietsen of te worden rondgereden. In het seizoen 2022 is er heel veel gefietst op de vier duofietsen van Stichting SAM zelf en de vijf fietsen van de Zorgcentra. De meer dan dertig fietsvrijwilligers hebben allemaal heel wat uren gemaakt met de altijd zeer enthousiaste gasten in de ‘bijrijdersstoel’.

Bij de gasten uit de Zorgcentra die in een rolstoel door meer dan 15 vrijwilligers door het dorp gereden werden was het enthousiasme al even groot. Het was dan ook wel overwegend prachtig mooi weer deze zomer waar de gasten als ook de vrijwilligers van genoten hebben. Het streven is om het seizoen 2023 zo eind maart weer van start te laten gaan, maar het hangt er van af of het dan al aangenaam fiets- en wandelweer is. Stichting SAM bedankt alle vrijwilligers voor hun geweldige, belangeloze inzet en enthousiasme. Meer info op: www.stichtingsam.eu