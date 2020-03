Ruud: “De tel kwijt bij koppelwedstrijd vissen”

Rijsenhout – Zaterdag 14 maart werd bij Toms Creek in Lelystad de laatste winter Big Fish koppelwedstrijd gevist. Als sportvissers doen Ruud Meijer en zijn buurman Marco daar aan mee.

Ruud: “Voor de lezers die niet zoveel van wedstrijdvissen afweten, leg ik in het kort de spelregels uit. Er wordt gevist met een werphengel, sterke nylonlijn, een dobber en een haakje zonder weerhaak. Eetbaar aas is vrij, kunstaas is verboden!”

Twintig koppels bonden de strijd met elkaar aan. De koppels werden verdeeld over vier avonturenvijvers, vijf koppels per vijver. Bij de vijvers zijn vakken gemaakt en genummerd. Vooraf is er door een medewerker van Toms Creek een nummer voor je getrokken, in dat vak begint het koppel de wedstrijd. In de vijvers zwemmen diverse soorten vis die bij vangst punten opleveren te weten Steur tot 120 centimeter 1 punt, Steur boven 120 centimeter 5 punten, Karper 4 punten, Meerval/Striper en Snoekbaars 3 punten. Er wordt in elke vijver 1 uur gevist, na dit uur schuif je vijf plekken op en op die manier kom je steeds in een andere vijver te vissen, elk koppel vist dus in alle vijvers.

Marco en Ruud begonnen in vak 16. “Zelf kreeg ik achter elkaar beet, maar sloeg in het begin alles mis, waarschijnlijk lijnzwemmers. Kreeg het toch voor elkaar om een grote en zware Steur op de kant te krijgen, de scheidsrechter kwam meten en de Steur bleek net over de 120 centimeter te zijn, dat is 5 punten. In dat uur ving ik nog twee 1 punters Steuren en Marco kreeg helaas geen beet. De tweede sessie visten wij in vak 1 van de volgende vijver. Dit was voor ons een super slechte stek. Op een gekookt garnaaltje ving ik gelukkig toch nog een Meerval die 3 punten opleverde.”

Tijd voor de lunch

De lunch werd vanwege het coronavirus buiten aan de picknick tafels geserveerd. “Na de lunch kwamen wij in vak 6 te vissen, op deze stek hadden wij al eerder eens succes geboekt. Ook nu kregen wij beiden geregeld beet. Een Steur aan de lijn bezorgde mij behoorlijk wat rugpijn. Eindelijk op de kant kwam de meetlat op ruim 130 centimeter, weer 5 punten. Marco en ik vingen daarna nog een aantal 1 punters Steuren. In vak 11 (het laatste vak) vingen wij nog een paar 1 punt steuren.”

“Per koppel worden de punten bij elkaar opgeteld, maar wij zijn de tel een beetje kwijt geraakt. Van mijzelf weet ik dat ik 19 punten heb gescoord, maar Marco wist niet hoeveel hij precies gevangen had. Hij viste in elk geval een moeizame sessie wat erg jammer was, want Marco is best een goede visser! Al met al gelukkig een droge dag en weer veel ervaring opgedaan.

Verslag Ruud Meijer



Foto: Tom Bremer (Ruud met een Steur van liefst 145 centimeter).