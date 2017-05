Ruimte voor sport en wonen in Hornmeer

Aalsmeer – Sinds 2014 is de gemeente Aalsmeer samen met omwonenden, sportverenigingen en andere betrokkenen begonnen met plannen voor de Hornmeer. In de wijk komt meer ruimte voor sport, groen, recreatie, (sociale)woningbouw en onderwijs. Een kwaliteitsimpuls, waarvan alle Aalsmeerders kunnen profiteren.

Inmiddels wordt er volop gevoetbald op het nieuwe voetbalcomplex, gaat de vierde sporthal na de zomer open en wordt er hard gewerkt aan de herinrichting van het Hornmeerpark. Ook achter de schermen is de gemeente hard bezig, onder andere met de ontwikkeling van zorgwoningen, woningbouw langs de Zwarteweg en de herinrichting van het oude VVA-terrein.

Wethouder Gertjan van der Hoeven: “Aalsmeerders hebben over veel deelprojecten kunnen meepraten. Zo hebben we een actief participatietraject gehouden over het Hornmeerpark, praten we met omwonenden en gebruikers, waaronder ook kinderen, over de invulling van het oude VVA-terrein en ontwerpen leerlingen hun eigen schoolplein. We doen het echt samen met de inwoners. Je ziet dat er veel verschillende wensen en meningen zijn, maar doordat mensen met elkaar in gesprek gaan, komt er ook begrip voor elkaars standpunten. Uiteindelijk komt er dan iets uit wat op een breed draagvlak kan rekenen. Ook is het fijn, dat we op alle fronten voortgang boeken. Als je nu een kijkje gaat nemen, zie je hoe mooi het wordt in de Hornmeer.”

Foto: De derde sporthal bij het zwembad in aanbouw.