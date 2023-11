Ruim 550 ondertekeningen van petitie multifunctionele theaterzaal

De Ronde Venen – Op woensdag 15 november is de petitie ‘Multifunctionele theaterzaal in De Ronde Venen’ aangeboden aan wethouder Cees van Uden. De petitie heeft ruim 550 ondertekeningen en vraagt de gemeente De Ronde Venen om de mogelijkheden voor een multifunctionele theaterzaal te onderzoeken en te realiseren. Bijvoorbeeld in het nieuwe gemeentehuis, op de plek van het in de toekomst oude gemeentehuis of op een andere geschikte locatie in de gemeente. Kortom: een geschikte locatie voor kunst, cultuur, theater en ontmoeting.

Raadslid Monique Prins (PvdA/GroenLinks): “De ondertekenaars maken duidelijk dat er een grote behoefte is aan een multifunctionele theaterzaal in De Ronde Venen en dan vooral in Mijdrecht. Zo zitten onder de ondertekenaars leden van muziek-, dans- en filmverenigingen, maar ook koren, kunst- en cultuuronderwijsorganisaties en theatermakers. Allemaal missen zij een geschikte plek voor kunst, cultuur, theater en ontmoeting. Het is dan ook hoog tijd dat die voorziening er komt!”

Nieuwe multifunctionele zaal in Mijdrecht

De behoefte aan een multifunctionele zaal in Mijdrecht is er al lang. Er is in Mijdrecht bijvoorbeeld geen dorpshuis en sinds het afbranden van De Meijert is er ook geen goede plek meer voor optredens en andere kunst- en cultuuractiviteiten. Dat maakt dat er op het gebied van kunst en cultuur relatief weinig te doen is in en rond Mijdrecht. Een nieuwe multifunctionele ruimte, die in meerdere behoeftes kan voorzien, is dan ook nodig.

PvdA/GroenLinks denkt dat de raadzaal in het nieuwe gemeentehuis die functie goed zou kunnen vervullen. De zaal komt er toch al en dan is dat een mooie kans om die voor zoveel mogelijk kunst- en cultuurverenigingen en andere organisaties toegankelijk te maken. En ook om te kunnen voorzien in de in Mijdrecht gewenste theaterfunctie. Initiatieven als het Cultuurhuis Mijdrecht laten zien dat daar vraag naar is. Nu hebben we deze theaterfunctie alleen in Abcoude. Daarom startte PvdA/GroenLinks begin juni van dit jaar een petitie.

Petitie wordt in december besproken in de commissie

De petitie is op 15 november in ontvangst genomen door wethouder Cees van Uden en zal waarschijnlijk besproken worden tijdens de raadscommissie van donderdag 7 december. Dan zal PvdA/GroenLinks bij het college en de gemeenteraad bepleiten dat een multifunctionele zaal onderzocht en gerealiseerd moet worden.

Heeft u de petitie eerder gemist en wilt u die alsnog ondertekenen? Dat kan tot uiterlijk 1 december op theaterdrv.nl. Monique Prins: “We hopen dat de gemeenteraad en het college gehoor geven aan de oproep van de petitie en dat de gemeenteraad in december besluit om een multifunctionele theaterzaal in Mijdrecht te onderzoeken en te realiseren. Wordt vervolgd.