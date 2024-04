Ruim 150 leerlingen spelen democratiespel in raadzaal

Aalsmeer – In de maand april bezoeken ruim 150 leerlingen van Aalsmeerse en Kudelstaartse basisscholen het raadhuis. Zij zitten in de groepen 7 en 8 van de Antoniusschool, IKC Triade en van De Brug. De kinderen zijn een hele ochtend de baas in de raadzaal. Zij bouwen hun eigen stad en beslissen samen hoe die stad eruit zal zien.

Bouw je eigen stad

Het is belangrijk dat mensen al jong in aanraking komen met hoe de samenleving werkt, hoe de (politieke) beslissingen genomen worden en hoe je zelf invloed kunt hebben op je eigen leefomgeving. Voor leerlingen van basisscholen is daarom het spel Democracity ontwikkeld. Met dit spel ervaren leerlingen hoe de gemeenteraad werkt en bouwen zij zelf hun eigen stad. In 2 uur tijd mogen zij als gemeenteraad van hun verzonnen stad bepalen welke gebouwen en voorzieningen er in de stad moeten komen. Bedrijven en fabrieken? Of juist veel groen en sportfaciliteiten? Scholen? Een ziekenhuis of liever een huisarts en apotheek?

De kinderen richten een politieke partij op, schrijven een partijprogramma en bedenken een slogan. Zij presenteren hun plannen aan de groep en leren tijdens het spel dat het belangrijk is te overleggen en te overtuigen. Dat een duidelijke presentatie en goede argumenten het verschil kunnen maken. En dat overeenstemming en een meerderheid nodig zijn om in een democratische samenleving iets voor elkaar te krijgen.

Enthousiaste leerlingen

Onder de bezielende begeleiding van raadsleden Greta Holtrop (Absoluut Aalsmeer), Eppo Buskermolen (CDA), Marjanne Vleghaar (VVD) en Marion Geisler (D66) gaan de kinderen aan de slag. Opvallend is het enthousiasme van de kinderen. Als aan het begin de vraag wie politiek leuk vindt gesteld wordt, gaat er een aarzelende vinger omhoog. Aan het einde van het programma zijn bijna alle kinderen enthousiast en willen ze eigenlijk nog een poosje doorgaan. Sommige kinderen geven zelfs aan in een kinder- of jongerenraad te willen.

Ook opvallend is het oog van de kinderen voor algemene belangen, zoals sport en bewegen, duurzaamheid, voldoende groen, goede gezondheidszorg en goede scholen. Ook zeggen veel kinderen dat het belangrijk is dat kinderen uit gezinnen met minder geld kunnen meedoen. Daarnaast hebben de groepen aandacht voor veiligheid en voldoende werk.

Alle kinderen zijn welkom

Ook voor de komende maanden hebben scholen zich aangemeld. Dit is een goede zaak, de gemeente wil graag alle kinderen uit Kudelstaart en Aalsmeer de kans geven dit spel te spelen en zo kennis te maken met de politiek. Voor klassen die het spel al een keer gedaan hebben, is er de moeilijkere versie waarbij de kinderen rekening moeten houden met een budget en met wat de verschillende voorzieningen kosten. Dan wordt het nóg moeilijker om beslissingen te nemen en keuzes te maken.

Meer weten?

Heeft uw school ook belangstelling om met de groepen 7 en/of 8 het democratiespel te spelen? Mail de griffie en maak een afspraak: griffie@aalsmeer.nl.