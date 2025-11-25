RuilSint maakt pakjesavond duurzaam én betaalbaar

De Ronde Venen – ‘Van ruilen komt huilen’ gaat niet op bij het initiatief RuilSint. Integendeel: tijdens deze speelgoedruilmarkt, die dit jaar voor de tweede keer op meerdere locaties in De Ronde Venen plaatsvond alleen maar blije gezichten. Ruilen in plaats van nieuw kopen, blijkt een creatieve, duurzame en voordelige manier om Sinterklaascadeaus te scoren.

Hulpsinterklaas in actie

Voor Sinterklaas en zijn Pieten is het elk jaar een uitdaging om alle kinderen blij te maken op 5 december. Dit jaar kreeg hij hulp van lokale organisaties: Samens, De Woudreus, Ouderslokaal, Buurtgezinnen, Kind & Co Ludens en gemeente De Ronde Venen. Samen organiseerden zij opnieuw de RuilSint-actie. Het concept is eenvoudig: lever speelgoed in waar niet meer mee gespeeld wordt, ontvang waardepunten en kies op de ruilmarkt ander – bijna als nieuw – speelgoed uit.

In de week voorafgaand aan de ruilmarkt konden inwoners speelgoed inleveren bij diverse inzamelpunten. Vrijwilligers – als een soort hulp-Pieten – beoordeelden de staat van de spullen en gaven waardepunten terug. Die punten konden tijdens de ruilmarkt worden ingewisseld voor ander speelgoed. Zo simpel kan het zijn.

Pakhuis vol cadeautjes

Woensdag 19 november was het zover: de ruilmarkt opende op meerdere locaties. In de Buurtkamer in Mijdrecht leek het alsof we het pakhuis van Sinterklaas binnenstapten. Tafels en kramen stonden vol prachtig speelgoed dat eruitzag als nieuw. De sfeer was warm en vrolijk; ouders struinden langs de kramen terwijl kinderen glunderend hun favorieten uitzochten.

Voor iedereen toegankelijk

Wethouder en locoburgemeester Maarten van der Greft noemde RuilSint eerder op de gemeentelijke website ‘Een prachtig en laagdrempelig initiatief: goed voor het milieu, gezellig én je gaat met iets leuks naar huis. Hij benadrukte dat het project voor iedereen is, niet voor een specifieke doelgroep. Van der Greft kwam samen met zijn gezin persoonlijk een kijkje nemen.

Kinderburgemeesters doen mee

Ook kinderburgemeesters Nina en Thijs waren van de partij. Nina: “Ik vind het een goed idee dat je speelgoed waar je niet meer mee speelt kunt omruilen voor nieuw speelgoed.” Thijs vult aan: “En het is ook nog eens goed voor het milieu!” Hun boodschap aan Sinterklaas: kom volgend jaar ook eens kijken.

Geen kind zonder cadeau

Vrijwilligster Jolanda vertelt, dat overgebleven speelgoed een goede bestemming krijgt: “Via organisaties die gezinnen kennen met minder financiële ruimte zorgen we dat ook daar cadeautjes komen. Want ieder kind verdient iets van de Sint.”

Een ouder deelt haar aanpak: “Ik vertel mijn kinderen dat Sinterklaas dit een mooi idee vindt. Daarom mogen ze nu alvast cadeautjes van hem uitkiezen. We helpen hem zelfs door ze thuis zelf in te pakken, met een rijmpje erbij.” Met een knipoog voegt ze toe dat ze voor haar jongste iets apart houdt voor volgend jaar: “Dan is het gewoon een cadeautje van de Sint.”

Ook kinderburgemeesters Nina en Thijs waren van de partij. Foto: aangeleverd.