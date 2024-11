Uithoorn – Twee jaar geleden is het Ruilhuis officieel geopend. En sindsdien weten steeds meer mensen uit Uithoorn en directe omgeving de locatie te vinden. Het Ruilhuis is een onderdeel van de Morgenster (Ons Tweede Thuis) achter de Thamerkerk.

In het Ruilhuis kun je spullen ruilen. Van glazen tot bakspullen en van cd’s, spelletjes, puzzels en boeken tot vazen en ansichtkaarten. “Eigenlijk is er voor iedereen wel wat te vinden”, zegt Mieke, een van de begeleidsters van de Morgenster. “Het is mooi om te zien dat steeds meer mensen iets komen ruilen. Iedereen heeft wel wat in huis wat overbodig is of wat je niet zo mooi meer vindt. Veel mensen veranderen hun interieur regelmatig en houden accessoires over. Wat de een niet meer nodig heeft kan de ander juist weer heel goed gebruiken. Het mooie vind ik dat er niet met geld gewerkt wordt, maar dat je door middel van ruilen kunt krijgen wat je nodig hebt.”

Kerst

Je kunt van alles ruilen. Behalve kleding en meubels. “Voor meubels hebben we niet genoeg ruimte. En kleding is te bewerkelijk”, vult Nicole aan. “Maar verder kun je er echt voor van alles terecht. En omdat er wat geruild wordt is het Ruilhuis nooit leeg. Het leuke is dat er bijvoorbeeld met kerst heel veel spullen zijn die met kerst te maken hebben, zoals kerstballen en andere versieringen. Het is echt de moeite waard om een keertje te komen kijken.”

Het Ruilhuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur. Het adres is De Visserlaan 6 in Uithoorn (langs de Amstel, achter de Thamerkerk).

Ruilhuis Morgenster al twee jaar een succes. Foto: aangeleverd.