Royal Van Zanten viert jubileum met veiling voor goed doel

Rijsenhout – In 2022 bestaat Royal Van Zanten 160 jaar, een jubileum dat wordt gevierd met een koninklijk tintje. In een unieke samenwerking met kwekers vindt een veiling van oranje ‘Dancing Queen’ Alstroemeria’s plaats. De opbrengst hiervan wordt door Royal Van Zanten verdubbeld en gedoneerd aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. In 1862 startte oprichter Gerrit Veldhuyzen van Zanten zijn bedrijf in Hillegom, waar hij aanvankelijk groenten en aardappelen teelde.

In 1901, ter gelegenheid van de 21e verjaardag van Koningin Wilhelmina, werden de gebroeders Veldhuyzen van Zanten vereerd met het predicaat ‘Koninklijk’, vanwege hun leidende positie in de internationale bloembollensector. In de lange bedrijfsgeschiedenis daarna gaf Royal Van Zanten via haar manier van werken graag invulling aan de koninklijke naam door het Koninklijk Huis te eren. In 2002 introduceerde de veredelaar ter ere van het huwelijk van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima een oranje Alstroemeria die nu nog onder de naam ‘Dancing Queen’ wordt geproduceerd in Nederland.

‘Dancing Queen’

Ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan is afgelopen maandag 9 mei een dag lang de in Nederland geproduceerde Dancing Queen Alstroemeria’s geveild bij Royal Flora Holland. Dat gebeurt in een unieke samenwerking met een drietal Nederlandse kwekers van deze oranje Alstroemeria. De opbrengst van de veiling was 5.890, 56 euro. Royal Van Zanten heeft de opbrengst verdubbelt, waardoor 11.781,12 euro geschonken kan worden aan het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Maarten Goos, algemeen directeur bij Royal Van Zanten zegt: “Ik ben trots op deze prachtige ketensamenwerking die direct ten gunste komt aan dit goede doel.”

Foto: Maarten Goos (directeur van Royal van Zanten) en veilingmeester Amerik de Best (links).