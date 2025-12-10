De Ronde Venen – Wie tussen Abcoude en Vinkeveen de Vinkenkade trotseert, krijgt een gratis ogentest cadeau. Zeven borden op een rij, alsof Rijkswaterstaat een alfabetquiz organiseert: V, R, C; kies uw letter, kies uw lot. De automobilist, nog vol goede moed, probeert in een oogopslag de omleidingshiërogliefen te ontcijferen. Links? Rechts? Rond? Het lijkt op een verkeersversie van sudoku, maar zonder oplossing.

En dan, alsof het nog niet genoeg is, na de rotonde verschijnt op een karretje richting Vinkenkade een elektronisch bord met de mededeling: Baambrugse Zuwe afgesloten. Het is het verkeersequivalent van een plot twist. De bestuurder, inmiddels murw gebeukt door eerdere letters en pijlen, vraagt zich af: waarom niet gewoon een bord met ‘Succes ermee?’ Want verwarring is hier geen bijwerking, maar het hoofdbestanddeel. Hopeloosheid? Die staat niet op een bord, die zit achter elk stuur.

Op de foto: Route V, R, C en dan nog de Baambrugse Zuwe. Foto: aangeleverd.