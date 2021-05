Rotonde bij Ophelialaan én Kasteleinweg open!

Aalsmeer – Een dag later, maar het is alsnog gelukt om de rotonde bij de Ophelialaan op de Burgemeester Kasteleinweg voor het drukke moederdagweekend te kunnen openen. De afgelopen twee dagen is hard gewerkt om de rotonde af te maken en vrijdagmiddag 7 mei was deze klus dan toch geklaard.

Alleen voetgangers moeten nog tijdelijk gebruik blijven maken van het fietspad, omdat het voetpad nog niet helemaal is afgerond. De komende weken werkt de aannemer nog aan de voetpaden hier. En, er wordt nog hard gewerkt aan de vrijliggende busbaan op het hele tracé.

Burgemeester Kasteleinweg vanaf de rotonde Ophelialaan richting de Van Cleeffkade.

De rotonde bij de Ophelialaan is niet het enige wat opengesteld is voor verkeer. Vanaf de Van Cleeffkade is het mogelijk om over de nieuwe Burgemeester Kasteleinweg via de rotondes bij de Burgemeester Hoffscholteweg en de Ophelialaan door te rijden naar de 1e J.C. Mensinglaan om vervolgens via de fietsstraat op de Witteweg naar de Zwarteweg te rijden. Deze route is andersom, dus naar het Centrum, ook open voor autoverkeer.

Burgemeester Kasteleinweg vanaf de rotonde Ophelialaan richting de 1e J.C. Mensinglaan.

Fietsers ondervinden tijdens het ritje langs de Kasteleinweg nog enige hinder. Het fietspad tussen de Burgemeester Hoffscholteweg en iets verder dan het viaduct is namelijk nog niet af. Deze werkzaamheden gaan aanstaande maandag opgepakt worden en zullen naar verwachting in de loop van volgende week klaar zijn.

Burgemeester Kasteleinweg bij rotonde Burgemeester Hoffscholteweg.

Voor de verdere aanleg van de rotondes bij de Dorpsstraat en de Aalsmeerderbrug is meer tijd nodig. Deze werkzaamheden duren tot en met eind mei. Verkeer wordt nog omgeleid. Via de Dorpsstraat en de Aalsmeerderdijk kan verkeer alleen door rechtsaf te slaan de Burgemeester Kasteleinweg op. Nadat deze rotondes ook opengesteld kunnen worden, start de aannemer met het werk aan de zesde en laatste rotonde op de kruising bij de Van Cleeffkade en Oosteinderweg.