Rotary steunt Nieuw Talent Orkest Abcoude

Abcoude – Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude overhandigde maandag 3 november een cheque van 500 euro aan de Abcouder Harmonie. In het kader van haar 125-jarig jubileum organiseerde de Abcouder Harmonie dit jaar het Nieuw Talent Orkest Abcoude in samenwerking met de stichting Mear mei muzyk (Meer met muziek) van Annewiep Bloem en Guus Pieksma, de bedenkers van dit concept.

Het Nieuw Talent Orkest richt zich op volwassen muziekliefhebbers zonder muzikale ervaring. Het plezier van samen muziek maken staat voorop. Het bleek een succesformule te zijn. Landelijk zijn er inmiddels al 200 Talent Orkesten opgezet.

In september ging het NTO Abcoude van start met 15 deelnemers. Het programma bestaat uit tien repetities gevolgd door een slotconcert voor publiek.

Zaterdag 15 november treedt het Nieuw Talent Orkest treedt op voor publiek in de Piet Mondriaan Theaterzaal om 20.00 uur. Meer weten: www.rotary.nl/vinkeveenabcoude.

Op de foto: V.l.n.r. Martien Stigter (Rotary), Wesley Bon (Abcouder Harmonie), Nico van Geest (Rotary) en Paul Huygen (Abcouder Harmonie). Foto: aangeleverd.