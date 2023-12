Rotary AMU organiseerde een feestelijk Sinterklaasfeest voor 25 Oekraïense kinderen￼

Uithoorn – In De Wijkpost in Winkelcentrum Zijdelwaardplein, Uithoorn, werden 25 kinderen van gezinnen die momenteel in Uithoorn verblijven, aangenaam verrast door een bezoek van Sinterklaas. Dit initiatief werd mogelijk gemaakt door de samenwerking tussen Rotary AMU (Aalsmeer-Mijdrecht-Uithoorn), Oekraïense vrouwen en de Gemeente Uithoorn. De kinderen begonnen de festiviteiten met knutselactiviteiten, een spannend bingo-spel met koekjes en het aanbrengen van kerstmake-up. Vervolgens zongen ze uit volle borst om Sinterklaas feestelijk te verwelkomen. Als blijk van dankbaarheid voor de hulp die de Oekraïners van de Nederlanders ontvangen, overhandigden de kinderen Sinterklaas een ontroerend kunstwerk: een kaart van Oekraïne met vredesduiven.

Cadeau

Elk kind ontving een persoonlijk cadeau van Sinterklaas. Hoewel hij vriendelijk vroeg om te wachten met uitpakken totdat iedereen een cadeau had ontvangen, was dat een beetje te veel gevraagd en werd er meteen uitgepakt. Al snel voegden de Pieten zich bij hen voor een vrolijke dans- en zangpartij om de feestvreugde te vergroten. Anastasia Tolstosheieva, de organisator namens de Oekraïense gemeenschap, werd ook niet overgeslagen en ontving van Sinterklaas een speciaal cadeau als blijk van waardering voor haar inzet. Deze gezellige en hartverwarmende actie werd mogelijk gemaakt door Rotary AMU, die onlangs via een succesvolle wijnproeverij meer dan € 5.000,- inzamelde. Dit bedrag wordt niet alleen gebruikt voor dit feest, maar ook voor andere initiatieven ten behoeve van de 130 Oekraïense inwoners in Uithoorn.