Rondvaart op Westeinder voor Rollatorwandelclub

Aalsmeer – Plotseling was het idee geboren en na een telefoontje met schipper Henk van de Westeinder Rondvaart over het in- en uitstappen bleek er geen vuiltje aan de lucht. De Rollatorwandelclub kan varen! En dus brachten de chauffeurs van de Rollatorwandelclub de wandelaars op woensdagmorgen 28 juni niet naar de Waterlelie, maar naar de Historische tuin, waar de schipper er net aan kwam varen en de wandelaars verwelkomde. Het weer werd op bestelling buitengewoon goed afgestemd, want toen de boot rond kwart voor elf van de kade vertrok stopte het precies met regenen, er was nauwelijks wind, dus ook geen golven en geen felle zon. Ideaal voor een rondje varen! Met een bootje vol ging de tocht door de Brandewijn naar de kleine Poel, een stukje over de grote Poel, het Vossegat, de Dijksloot, langs de Seringenlandjes en de Ilexstruiken, onder bruggetjes door en na een uurtje weer terug naar de Historische Tuin. Daar werden de wandelaars door een spontane actie van de vrijwilligers van de Tuin ontvangen en stond in de corridoor voor iedereen koffie met een gebakje klaar. Kortom, het was een heerlijk tochtje, er werden veel herinneringen opgehaald en nieuwe gemaakt, De leden van de Rollatorwandelclub hebben zich welkom en verzorgd gevoeld en willen hiervoor schipper Henk en de medewerkers van de Historische Tuin hartelijk bedanken.

Soepel, fit en leuk

De Rollatorwandelclub is vooral een hele gezellige groep, waar iedereen welkom is. Niemand is heel goed ter been en soms spelen er ook andere ongemakken. Dat geeft niet. De deelnemers zijn met elkaar en hebben plezier. Op woensdagmorgen verzamelt de groep bij de voordeur van het zwembad aan de Dreef en om half elf wordt gestart met wandelen, bijkletsen en tussendoor met muziek erbij wat rek-en-strek en coördinatie oefeningen. Bewegen is belangrijk, daar blijft een mens soepel en fit van, maar het moet ook wel heel leuk zijn. Dat is het zeker bij de Rollatorwandelclub, aldus de deelnemers. Ook meedoen met de Rollatorwandelclub? U bent van harte welkom op woensdagmorgen om half elf bij de voordeur van de Waterlelie. Wilt u graag wat meer informatie of wilt u gebruik maken van de speciale rollatorwandelclubchauffeurs die u van huis af ophalen en na de koffie ook weer thuisbrengen? Neem dan contact op met Paulien via 06-10196667 of stuur een berichtje naar: rollatorwandelclubaalsmeer@gmail.com