Rondleiding IVN door de Middelpolder

Amstelland – Natuurgidsen van IVN Amstelveen nemen belangstellenden mee op een rondleiding door de Middelpolder.

Vast en zeker dat er genoten wordt in dit beschermd natuurgebied van de verrassend gevarieerde winternatuur van de bomen en van de wintervogels.

De wandeling is zondag 13 januari en start om 10 .00 uur in de Jeanne d’Arclaan 8 (gebouw Bankrasflora) in Amstelveen. Deelname is gratis, iedereen is welkom.

Aansluitend kan geproost worden tijdens de traditionele nieuwjaarsborrel.

Foto: Elly Riemers, IVN Amstelveen