Rondleiding door Marcel Bergen over Zorgvlied

Amstelland – Marcel Bergen, auteur van Wandelen over Zorgvlied, geeft op zondagmiddag 18 december een rondleiding over begraafplaats Zorgvlied. Tijdens de twee uur durende rondleiding wordt informatie gegeven over Zorgvlied als historische en moderne begraafplaats.

De wandeling gaat langs een groot aantal rijksmonumenten die funeraire symboliek bevatten uit de negentiende eeuw. Marcel geeft uitleg over de betekenis van de symbolen en hoe men in de negentiende eeuw dacht over de dood. Daarnaast is er aandacht voor graven van bekende overledenen, monumentale bomen en Zorgvlied als moderne begraafplaats.

De rondleiding is van 14.00 tot 16.00 uur en deelname kost 10 euro per persoon. Aanmelden is vereist en kan via: www.wandelenoverzorgvlied.nl