Rondje Kunstkasten: Steven Partiman

Aalsmeer – Wanneer Steven Partiman uit het raam van zijn huis in Kudelstaart – waar hij samen zijn vrouw en drie kinderen woont – kijkt, ziet hij de Kunstkast staan die hij heeft zelf beschilderd heeft. Een prachtige kleurrijke kast die geheel past bij het spontane en uitbundige karakter van een alleraardigste kunstenaar voor wie het schilderen zijn professie is.

Catwomen

“In eerste instantie dacht ik aan een tulp. Maar kwam vervolgens op het idee om Tulip – een karakter uit de serie Peacher – te schilderen vandaar uit kon ik de link leggen naar de tulp. Op de voorkant heb ik Catwoman geschilderd samen met de tekst: Kudel. Het is mooi dat ik de buurt verrijk met mijn kunst en tevens een statement maak dat moderne kunst supercool kan zijn en tijdloos. Dat doe ik met een combinatie van mijn mural-stijl en graffiti. Ik ben blij dat er een goede samenwerking tussen en de kunstkast en mij tot stand is gekomen.”

Gezien de enthousiaste reacties van de omwonenden heeft Steven een juiste snaar weten te raken.

Sociaal bewogen

Als een klein jochie met niets meer dan een schetsboek en wat wilde dromen begon Steven bijna 45 jaar geleden aan zijn carrière als kunstenaar. Inmiddels is Steven een internationaal artiest en bekend om zijn werk waarbij hij de kunst gebruikt als de mooiste en meest toegankelijke vorm van vrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Recent kreeg hij de hoofdprijs van het Nationale Museum weekend, waar hij een eerbetoon bracht aan 75 jaar Culturele Vrijheid. Ook op het sociale vlak laat hij zich niet onbetuigd; is hij ambassadeur emancipator en voorzitter van de vakgroep Beeldend bij de Kunstenbond. Daarnaast kunstvertegenwoordiger in de klankbordgroep Uithoorn.

Janna van Zon