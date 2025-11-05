Acoude – Zaterdag 8 november organiseert Ontmoetingscentrum de Angstelborgh in Abcoude, Dorpszicht 22, van 10.00 tot 15.00 uur een rommel- en hobbymarkt. Bezoekers vinden er boeken, kleding, huisraad, kunst en kitsch. Ook hobbyproducten en een kraam van de Wereldwinkel zijn aanwezig. Wie zoekt naar een origineel Sinterklaas- of kerstcadeau, slaagt hier zeker. Er is gelegenheid tot het vervangen van horlogebatterijen.

De toegang is gratis; koffie, thee, soep en broodjes zijn verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding. Meer informatie via: aanmelden@angstelborgh.nl.

Op de foto: Rommel- en hobbymarkt in de Angstelborgh. Foto: aangeleverd.