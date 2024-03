ROM-koor speelt Musical Scratch

Regio – Op zondag 17 maart aanstaande organiseert het ROM-koor een Musical Scratch. Tijdens deze dag wordt er een koor gevormd van circa 50 zangers, bestaande uit een aantal leden van het ROM-koor en projectleden die voor speciaal voor deze dag aanschuiven. In slechts één dag worden er gezamenlijk diverse (meerstemmige) musicalnummers ingestudeerd. Deze scratch-dag wordt afgesloten met een miniconcert dat gratis toegankelijk is voor iedereen die wil komen luisteren.

Onder leiding van dirigent Ferdinand Beuse, met James Pollard aan de piano, laat het scratch-koor het publiek graag horen wat zij in deze ene dag met elkaar tot stand hebben gebracht. Er worden nummers uit diverse musicals gezongen zoals de ‘Lion King’, ‘Ja Zuster Nee Zuster’, ‘The Phantom Of The Opera’ en ‘Jesus Christ Superstar’.

Om 18.30 uur gaat de zaal open voor publiek. Om 19.00 uur worden de ingestudeerde nummers ten gehore gebracht in een miniconcert van circa 25 minuten. De locatie is ‘De Willisstee’ in Wilnis. Na afloop is de bar geopend en is er gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.