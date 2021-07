Rolstoelwandelen en duo-fietsen met SAM

Aalsmeer – De activiteiten van Stichting SAM beginnen steeds meer bekendheid te krijgen. Bijna dagelijks wordt met duofietsen rond gereden en wekelijks is in het dorp een ‘sliert’ met rolstoelwandelaars te zien. Stichting SAM heeft momenteel zeventien rolstoelfietsers en ongeveer vijfentwintig rolstoelwandelaars.

Tevens heeft SAM een jongerengroep van vijf kernleden die als het nodig is zomaar tien tot twaalf andere jongeren optrommelen om activiteiten te organiseren.

Pramenrace en boottocht

Door corona heeft de jongerengroep helaas afgelopen jaar niets kunnen doen, maar de plannen rond de Pramenrace staan alweer in de steigers. Vorig jaar wilde de jongerengroep samen met het bestuur van SAM rond de Kerst een groots evenement houden voor de mensen van Ons Tweede Thuis en hun familie. Maar helaas, geen doorgang wegens corona. In september staat ook de jaarlijkse boottocht gepland die vorig jaar eveneens niet door kon gaan.

Vrijwilligers

Stichting SAM kan en wil nog veel meer doen voor de ouderen en mensen met een beperking in Aalsmeer, Kudelstaart en omgeving. Daarvoor zijn wel meer fietsers, rolstoelduwers en andere vrijwilligers nodig. Hoe meer vrijwilligers hoe meer mensen een plezier gedaan kan worden. Het rolstoelwandelen gebeurt nu alleen maar vanuit de Zorgcentra. Het rolstoelfietsen, op een duofiets of rolstoelfiets, gebeurt echter niet alleen vanuit de Zorgcentra. Ook worden thuiswonende mensen opgehaald om een uurtje of meer mee te gaan fietsen. Onlangs heeft SAM verzoeken gekregen van de Wijkzorg en Amstelring of hun cliënten ook deel mogen nemen aan het rolstoelfietsen. Natuurlijk wil Stichting SAM graag deze verzoeken honoreren. Maar, dat kan niet alleen met de huidige vrijwilligers. SAM hoopt dat meer inwoners zich sportief willen inzetten voor de medemens in hun woonplaats.

Fietsen en wandelen

Stichting SAM hoopt meer thuiswonenden op de duofiets te krijgen, meer wandelaars te mogen verblijden met een rolstoel-rondje en onder andere thuiswonende ouderen uit te kunnen nodigen voor de jaarlijkse boottocht. Aanmelden als vrijwilliger of als gegadigde voor een activiteit? Kijk voor contact op www.stichtingsam.eu, bel voorzitter Jan Kwak via 06-53928043 of stuur een mail naar: jankwak@stichtingsam.eu