Rollatorwandelclub weer ‘aan de wandel’

Aalsmeer – Eindelijk gezellig weer met elkaar naar buiten, lekker een klein stukje wandelen en op aanwijzing van sportcoach Carola een beetje rekken en strekken voor de souplesse. Wat hadden de wandelaars elkaar lang niet ontmoet! Vrijwel iedereen had de tv-uitzendingen gezien en mensen hadden thuis ook lekker meegedaan. En nu dan eindelijk weer in het echt: Op woensdagmorgen om half 11 bij het zwembad aan de Dreef verzamelen, even gezellig met elkaar een rondje dat voor iedereen te behappen is en dan aan de koffie en thee op het terras. Het was wel warm afgelopen woensdag, maar op het terras dat onder de bomen was neergezet, was het heerlijk. Koffie, thee en limonade werden uitgedeeld en het was vanouds gezellig. Veel wandelaars geven aan dat hun conditie is achteruitgegaan tijdens de lockdown periode. Dat is natuurlijk helemaal niet gek en als er zachtjesaan weer wat meer activiteiten mogelijk worden, dan komt die conditie ook zachtjesaan wel weer terug. Bij de Rollatorwandelclub wordt er in ieder geval lachend aan gewerkt! Wilt u ook op woensdagmorgen meedoen, dan bent u van harte welkom. Voor informatie of het regelen van een chauffeur kan gebeld worden met 06-10196667.

Ook in Kudelstaart

Nieuw is de Rollatorwandelclub in Kudelstaart, elke week op maandagmorgen om 10.30 uur bij het Dorpshuis aan de Kudelstaartseweg. Maandag 5 juli is officieel de eerste keer en ook daar bent u van harte welkom om, met of zonder rollator, mee te wandelen. Wilt u graag meedoen en is het voor u lastig om op eigen kracht naar het Dorpshuis te komen? Dan kunt u Automaatje inschakelen of bellen met 06-55003365. De coaches, Carola en Nathalie staan klaar en maken er een leuke, en vooral gezellige ochtend van. Om half elf gaat de groep van start en rond kwart over elf is de groep weer terug bij het Dorpshuis waar de koffie en thee klaar staat.

Chauffeurs en vrijwilligers gezocht

Een steentje bijdragen aan dit festijn? Het zou fijn zijn als het team van vrijwillige chauffeurs wat uitbreiding zou krijgen. Met meer is alles makkelijker! Wil je op maandag of op woensdagmorgen een taxiritje heen en weer voor een rollatorwandelaar doen? Bel dan even met een van de bovenstaande nummers. Voor de maandagmorgen in Kudelstaart wordt nog gezocht naar een vrijwilliger die met de groep mee wil wandelen. Dat is een hele leuke en gezellige taak! In principe ben je de extra handen voor de veiligheid, maar er gebeurt natuurlijk eigenlijk nooit iets, dus ben je er voor de gezelligheid en kun je je taak naar eigen inzicht invullen. Als je er maar bent! De Rollatorwandelclub hoort graag van je, op een van de twee telefoonnummers!