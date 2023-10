Rollatorwandelclub Aalsmeer bij Nationale Rollatorloop

Aalsmeer – Op 4 oktober werd na drie jaar overslaan de Nationale Rollatorloop weer georganiseerd in het Olympisch Stadion. Rollatorwandelclub Aalsmeer was uitgenodigd om deel te nemen. Er was direct veel animo en ook de groep van de seniorengym, die normaal gesproken bij het buurthuis verzamelt, had er wel oren naar. Deze gymgroep, waarvan de meesten geen rollator hebben, heeft in de zomer met de Rollatorwandelclub meegedaan, omdat hun coach vakantie had en het buurthuis dicht was. En zo was het niet meer dan vanzelfsprekend dat de groepen samen naar dit evenement zouden gaan. Rollatorwandelclub Aalsmeer regelde een luxe touringcar, zeg maar ‘spelersbus’, en daar gingen ze, met z’n allen! Rollators onderin, alle sporters instappen, Carola, Paulien en Maris mee en ook de speciale chauffeurs van de rollatorwandelclub, die alle woensdagen mensen van en naar de club brengen, gingen mee. Een schoolreisje met oude kinderen: zo’n vrolijke sfeer met een beetje gezonde spanning.

Nog even stoppen in Amstelveen, want hier zou nog een groepje rollatorwandelaars instappen. Samenwerken maakt alles mogelijk! De bus bracht de groep tot voor de hoofdingang van het stadion, waar de wandelaars als echte sporthelden werden ingeschreven en iedere rollator een rugnummer kreeg. Het feest was inmiddels begonnen, fanfareorkest Accu speelde de sterren van de hemel en de Aalsmeerse Rollatorwandelclub liet zien dat bewegen op woensdag hartstikke leuk is. Het was een goeie warming up, want na een uurtje werden de rollatorwandelaars gevraagd allemaal naar de start te komen en af te tellen naar het officiële startschot.

Een rondje is 400 meter en meer rondjes mag, er is voor alle deelnemers een medaille. Er zijn Rollatorwandelaars uit Aalsmeer met 6 rondjes gesignaleerd. Het was een middag waar nog lang over gepraat gaat worden. Wilt u ook meedoen met de Rollatorwandelclub? U bent altijd welkom op woensdagmorgen om half elf bij de voordeur van het zwembad aan de Dreef. Voor meer informatie kan gebeld worden naar: 06-10196667.