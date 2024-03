Roeiseizoen geopend

Uithoorn – Afgelopen weekenden was de Amstel tussen Ouderkerk en Amsterdam het domein van de roeiers. Zo’n beetje compleet roeiend Nederland, van de bondsroeiers die zich voorbereiden op de Olympische Spelen in Parijs tot fitte masters op leeftijd, roeide eerst de Head of the River, een tijdrace over 7,5 kilometer en een week later de Heineken Roeivierkamp, een serie races over vier verschillende afstanden met onder andere een spectaculaire sprint van 250 meter zij-aan-zij naast de Berlagebrug. Beide evenementen zijn nationale wedstrijden, met daaraan toegevoegd veel buitenlandse ploegen uit Duitsland, Engeland, Italië en zelfs een Amerikaans team werd gespot.

UR&KV Michiel de Ruyter, met roeiers uit onder andere Uithoorn, Kudelstaart, Aalsmeer en de Kwakel aan boord was sterk vertegenwoordigd met zowel bij de dames als heren masters een goed voorbereide 8+ (acht roeiers met stuurman). Op de Head eindigde de damesploeg op een 13e plaats in een veld van 40 boten en de mannenploeg werd op de vierkamp 25e in een veld van 77 boten. Daarnaast wist een combinatieploeg van roeiers uit Leiden met één Michiel de Ruyter roeier aan boord zelfs de overwinning op te eisen (oftewel ‘blik te trekken’) in een dubbel vier met stuurman. Beide ploegen hebben voor deze evenementen de hele winter door getraind. Zolang er geen ijs ligt en het niet donker is, kan je ook ‘s winters prima roeien. De maandelijks verroeide onderlinge Wintercompetitie, is daarbij nuttig voor de wedstrijdvoorbereiding gebleken.

En nu het langer licht en mooier weer wordt, is het misschien een uitgelezen moment om ook eens de roeiboot uit te proberen. Daarvoor houden we een binnenkort een open dag. Je bent van harte welkom op zaterdag 13 april. Meer info op www.mdr.nu.