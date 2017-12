Rode Seat Leon niet terug na proefrit

Aalsmeer – Een proefrit maken in een nagenoeg nieuwe Seat is voor Auto Maas anders verlopen dan gedacht. De mogelijke koper heeft namelijk donderdag 28 december ‘vergeten’ de auto terug te brengen naar de dealer op bedrijventerrein Hornmeer. Op facebook en twitter heeft Auto Maas oproepen geplaatst, maar de mooie rode bolide is nog niet terecht. Er is nu aangifte gedaan bij de politie.

De Seat Leon Cupra was voor de proefrit voorzien van het handelaarskenteken 96-HA-38, maar de kans is groot dat de groene platen verwijderd zijn. Het werkelijke kenteken van de rode Seat is 7-XHD-43

De auto is voor het laatst gezien rond half vijf in de middag tussen Mijdrecht en Wilnis. Zo goed als zeker is de ‘proefrijder’ dus richting Utrecht gereden. Overigens betreft het best een brutale geïnteresseerde. Er is tijdens de proefrit nog gebeld met de autodealer met de vraag hoe de tankdop open gaat.

Auto Maas hoopt uiteraard dat de ‘proefrijder’ zich bedenkt en de rode Seat alsnog terugbrengt en binnen stapt bij de garage op het industrieterrein met de sleutels. Wie weet, maar voor nu wordt gevraagd uit te kijken naar de auto. Iets gezien, meer informatie? De politie hoort het graag via 0900-8844.