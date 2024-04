Rode Kruis Amsterdam-Amstelland breidt contactcirkel in Uithoorn uit

Uithoorn – Je moet er niet aan denken: je valt, komt niet meer overeind maar er is niemand die het in de gaten heeft. Voor ouderen en alleenstaanden die weinig contact hebben met hun omgeving, is dit een beangstigend scenario. Daarom heeft het Rode Kruis contactcirkels opgezet, waaronder de contactcirkel in Uithoorn.

Hoe werkt de contactcirkel

Een dagelijks kort telefoontje, precies genoeg om te checken hoe het met iemand gaat. Dat kan een prettig idee zijn als je bijvoorbeeld op leeftijd bent, zelfstandig woont maar geen dagelijkse ondersteuning hebt. Of als je niet meer zelf de deur uit kan en niemand hebt om op terug te vallen. Een vrijwilliger van het Rode Kruis belt ‘s ochtends op een vast tijdstip naar de eerste deelnemer van de lijst. Die persoon belt de volgende en dat gaat door totdat de laatste deelnemer weer naar de vrijwilliger belt en de cirkelrond is. Het geeft een gevoel van veiligheid, omdat er elke dag een contactmoment is. Daarnaast is er een lijntje met gelijk-gestemden in de buurt, die elkaar in de gaten houden. En de mogelijkheid om nieuwe contacten op te doen, je vangnet te vergroten en zelfredzaamheid te versterken.

Contactcirkel Uithoorn breidt uit

De contactcirkel in Uithoorn zoekt nieuwe deelnemers en vrijwilligers. Door de uitbreiding kunnen nog meer mensen in Uithoorn bereikt worden die behoefte hebben aan dagelijks contact. Deelnemers en vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij: Ida Veen – 0297 – 560 206 / ida.veen@live.nl, of bij Tine Banning – 0297 – 562 200 / t_banning@hotmail.com.