Robin Wakkers schiet Legmeervogels naar periodetitel

Uithoorn – Door een treffer in minuut 94 van Robin Wakkers stapt Legmeervogels als overwinnaar van het veld bij De Bilt. Het zijn niet alleen de drie punten die in de tas zitten, maar deze winst bezorgt Legmeervogels ook de periodetitel. Deze periodetitel geeft Legmeervogels toegang, aan het eind van dit seizoen, tot de nacompetitie voor eventuele promotie naar de 1ste klasse. Maar dit is nog ver weg. Om helemaal zeker te zijn van het spelen van promotiewedstrijden dient Legmeervogels aan het eind van de competitie te eindigen bij de eerste 10.

Zaterdag 16 november zou dan beslist worden wie zich winnaar mag noemen van de eerste periodetitel in onder meer de 2e klasse B. Het gaat in deze klasse gaan tussen koploper FC De Bilt, 7 weedstrijden gespeeld, 17 punten en huis nog niet verloren dit seizoen en de andere kanshebber voor de periodetitel Legmeervogels met eveneens 7 wedstrijden gespeeld en 1 punt minder 16 dan FC De Bilt en laten deze twee kandidaten voor de 1ste periodetitel tegen elkaar spelen. Voor Legmeervogels betekent dit, dat om de titel binnen te halen er gewonnen zal moeten worden. Voor de FC is winst of een gelijkspel voldoen.

1 punt

Als scheidsrechter Niels Bos om 14.00 uur het beginsein geeft wordt het al snel duidelijk dat de thuisclub gaat spelen voor minimaal 1 punt. Doeltrappen en ingooien, daar wordt rustig de tijd voor genomen. Het tempo moet uit de wedstrijd. In tegenstelling tot andere wedstrijd ging de thuisclub deze keer eens niet op de aanval spelen maar neemt men een zeer afwachtende houding aan. Legmeervogels was dan ook veelvuldig aan de bal en was zo nu en dan gevaarlijk. Schoten richting het doel van de FC worden telkens door de doelman van de TC op fraaie wijze gepareerd. Legmeervogels was in verdedigend opzicht duidelijk bij de les en worden er nauwelijks kansen weggegeven. Met een ploeg die niet echt wil en een Legmeervogels dat ook niet toch echte kansen weet te komen kan het niet anders dat de rust ingaat met de brilstand op het scorebord.

Legmeervogels begint de tweede helft met dezelfde spelers al in de eerste 45 minuten. Dit wil zeggen met Darrin de Meza in het doel. In de achterste lijn Milan Spit, Sven van Beek, Mervin Hansen en Kennth vd Nolk van Gogh. Op het middenveld zien wij dan Jordy Nieuwendijk, Robin Wakkers, Youri Habing en Jasper Burgers. In de frotlijn staan den Rinaigel Ogenio en Raoul Tjong-A-Tjoe. Legmeervogels voerde de druk op en de thuisclub bleef proberen om het spel te vertragen daar waar het mogelijk is. Legmeervogels is dan ook vaak op de helft van de thuisclub te vinden. Maar weet geen echt uitgespeelde kansen te creëren. In minuut 60 de eerste wissel bij Legeervogels. Matchwinnaar vorige week Derk Streefkerk komt in het veld voor Raoul Tjong-A-Tjoe. Aanvaller voor een aanvaller. Dan met nog een minuut of 10 te gaan wisselt trainer Honsbeek om op deze manier nog aanvallendere. Hij en het elftal weet dat er geen prijs wordt gehaald bij een gelijkspel. Er moet gewonnen worden is de opdracht. Jasper Burgers en Rinaigel Ogenio worden gewisseld voor Lars van Beek en Camiel schouten Op deze manier hoopt de technische staf van Legmeervogels nog meer druk te brengen op de verdediging van de thuisclub en op deze manier misschien wel een doorbraak te forceren. Dan in blessuretijd een vrije trap voor Legmeervogels. Er is een plan op de tekentafel om een vrijde trap verrassen te nemen. Nu is een tekentafels niet de plaats om het uit te voeren dit moet echt op het veld gebeuren. Het is dan altijd maar de vraag of het gaat lukken. Het is dan Youri Habing die de vrije trap gaat nemen. Hij ziet dan Camiel Schouten die vervolgens op zijn beurt Robin Wakkers op een ideale positie ziet staan om te score. Wakkers laat er geen gras overgroeien en weet met een fraaie beweging de doelman van de thuisclub te verschalken en de 0-1 te score. Dan, enkele seconden naar deze treffer fluit scheidsrechter voor het einde en barst het feest los bij Legmeervogels. Het resultaat van deze wedstrijd is dat Legmeervogels de FC de eerste nederlaag van dit seizoen bezorgt. Legmeervogels over de FC heengaat op de competitielader en Legmeervogels de winnaar is van de eerste periode. De stand op de ranglijst is nu 1. Legmeervogels 8 gespeeld en 19 punten. Op de 2e plaats nu FC De Bilt met 8 gespeeld en 17 punten.

Legmeervogels heeft dus een uitstekende zaterdag. Aanstaande zaterdag komt hekkensluiter EDO (U) naar Uithoorn. Dan kan het zomaar eens anders zijn met Legmeervogels. Het is een jonge ploeg gemiddelde leeftijd is 22 jaar. Enkele weken geleden is ook Jonathan op bezoek geweest en was toen de hekkensluiter maar stapte vervolgens wel met winst van het veld. Aanstaande zaterdag om 15.00 uur op sportpark Randhoorn Legmeervogels tegen EDO (U). De toegang tot dit duel is gratis.

Foto is aangeleverd