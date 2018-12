Rob Coppens eerste bij kerstverschieting

Kudelstaart – Na de enerverende Sinterklaas-wedstrijd van enkele weken geleden, konden de leden van Handboogvereniging Target zich opmaken voor een nieuwe fun-wedstrijd, de jaarlijkse kerstverschieting. Deze vond donderdag 20 december plaats.

Wedstrijdleider Peter Bouwmeester had voor de gelegenheid fantasierijke kerstdecors gemaakt en op de verschillende afbeeldingen konden de nodige punten gescoord worden.

Er was voldoende animo en in ongedwongen sfeer werden de pijlen geschoten. Na dertig pijlen en de nodige discussies bij de afbeeldingen of iets nu net wel of net niet geraakt was, konden de punten opgeteld worden.

De grootste deelname aan de verschieting was van de recurveschutters en de winnaar uit deze groep werd Ron Coppers. Ron is nog niet heel lang lid van de Handboogvereniging en is indertijd blijven hangen bij Target toen hij zijn dochter begeleidde op haar eerste handboog-schreden. Ron vond het wel gezellig en nu schiet hij heel enthousiast de nodige pijlen samen met zijn dochter. Voor zijn prestatie op de Kerstwedstrijd mocht Ron (rechts op de foto) van Peter Bouwmeester een mooie plant in ontvangst nemen.

