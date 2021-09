RKDES neemt afscheid van voetballen op zondag

Kudelstaart – Het bestuur van S.V. RKDES heeft op 23 september het besluit genomen om met ingang van seizoen 2022-2023 met haar veldvoetbal volledig over te stappen van zondag naar zaterdag. Dit is een historisch besluit aangezien de vereniging in het jaar dat zij 90 jaar bestaat afscheid neemt van het voetballen op de zondag. Dit besluit is tot stand gekomen na zorgvuldige consultatie van leden en wordt door het overgrote merendeel van deze leden gesteund.

De reden om deze overstap te maken is heel divers. Op sportief gebied geven de competities op zaterdag meer mogelijkheden om jeugd en senioren teams op een gelijkwaardig niveau te laten spelen wat het spelplezier ten goede komt. Op sociaal vlak verwacht het bestuur dat deze beslissing zal leiden tot meer verbinding tussen de jeugd, senioren en damesteams.

Ook is meegewogen dat een maatschappelijke trend zichtbaar is waarbij de zaterdag de dag is om te sporten en de zondag meer een gezins- en sociale dag is. Het bestuur van RKDES realiseert zich dat hiermee het einde van een tijdperk wordt ingeluid. En tegelijkertijd kijkt RKDES uit naar een mooie nieuwe toekomst!