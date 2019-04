RKDES blijft op titel koers na 2-5 winst

Kudelstaart – RKDES blijft op titel koers na een klinkende overwinning op het Rotterdamse HOV/DJSCR wat Hoop Op Vooruitgang De Jonge Spartaan Combinatie Rotterdam betekent, wie verzint het. De lange reis was de moeite waard, er werd verdiend met 2-5 gewonnen en met nog vier wedstrijden te gaan is het gat met nummer drie inmiddels 5 punten, de nummers één en twee promoveren rechtstreeks naar de tweede klasse.

RKDES begon wel heel voortvarend aan deze voetbalwedstrijd, want vanaf de aftrap werd al na 32 seconden de eerste goal gemaakt. Een afstandsschot van Roy Endhoven werd niet goed beoordeeld door de keeper van HOV en de 0-1 stond op het bord. De Kudelstaarters zette met fris en fruitig voetbal de verdediging van HOV onder druk, de steeds beter wordende jongeling Jimmy Baars probeerde diverse keren met schoten het net te vinden, maar verder dan een schot over en even later op de paal en eentje die de keeper uit de hoek rommelde kwam hij niet.

De enige kans die het goed mee voetballende team van HOV kreeg ging over want ondanks dat zij onder aan staan legde ook zij een prima partij op de mat. Als Elias Elhadji wat meer oog zou hebben gehad voor zijn medespelers, en dan met name Indy van Koert, dan had wellicht de stand er na een klein half aangenamer voor de plaatselijke FC uitgezien. Maar 0-2 werd het uiteindelijk toch. Onverstoorde zwoegt Roy Endhoven zich door de verdediging heen gaf een steekballetje op Indy van Koert en hij maakte zijn faam waar: 0-2. Toch werd het vlak voor rust uit het niets 1-2. Een corner werd door de verdediging van RKDES verkeerd beoordeeld en van dichtbij werd keeper Wilbert Klijmij verrast. In dezelfde minuut kreeg ook Erik Overvliet een geweldige kop kans maar zijn kopbal ging naast, ruststand: 1-2.

De tweede helft begon de Afas/Nieuwendijk brigade goed. Na een schot van Maarten van Putten, die op de paal belandde, werd de rebound in eigen doel gewerkt: 1-3. Nog geen minuut later stond alweer de 2-3 op het scorebord. Een vrijetrap van net buiten de zestien werd bij de tweede paal binnen gelopen, twee goals uit dode momenten dat zijn de supporters van RKDES niet echt gewend. De overigens verder prima fluitende scheidsrechter bleef in gebreken toen hij een speler van HOV een gele in plaats van een rode kaart gaf voor slaan naar Indy van Koert. Slaan is toch gewoon rood? Dat hij even later geen strafschop gaf aan Mano van Veen, nadat hij binnen de zestien werd gevloerd, dat kan dan nog maar slaan en dan slechts geel geven, jammer. Even dreigde de wedstrijd uit de hand te lopen, maar gelukkig bleef het bij dit ene incident. Koppie erbij houden, was het advies en dat deden de Kudelstaartse voetballers.

Roy Endhoven gaf een harde voorzet van rechts en het was Robin van de Steeg die naar de eerste paal kwam en binnen schoot: 2-4. Met nog twintig minuten op de klok moest dit toch voldoende zijn en dat was het ook. De Kudelstaarters kwamen niet echt meer in gevaar. Indy van Koert had de 2-5 op zijn slof liggen, maar de keeper lag in de weg. Vijf minuten voor tijd werd het alsnog 2-5. Indy van Koert werd de diepte ingestuurd en met een prachtig stiffie over de keeper werd de eindstand 2-5 voor RKDES.

Iedereen in het Kudelstaartse kamp dik tevreden. De volgende opponent is DIOS uit Nieuw-Vennep een gevaarlijke tegenstander waar RKDES het altijd moeilijk tegen heeft. Maar in deze vorm en met deze instelling is er alle vertrouwen in een goed resultaat.

Tweede Paasdag, maandag 22 april, om 14.00 uur op Sportpark Calslagen in Kudelstaart een cruciaal duel, want met van Dios te winnen komt promotie wel heel dichtbij. Eppo

Foto archief: RKDES in actie in eerdere wedstrijd.