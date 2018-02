RKDES bedankt sponsors en vrijwilligers

Kudelstaart – Wat is een club zonder vrijwilligers en sponsors? Niets, ze zijn het cement van de vereniging en hier denkt SV RKDES ook zo over. Afgelopen zaterdag 18 februari werd iedereen die helpt om de Kudelstaartse sportclub draaiende te houden, bedankt met een gezellige avond.

Het clubhuis aan de Wim Kandreef was omgetoverd tot een gezellige Olympische ontmoetingsplaats. Natuurlijk werd getrakteerd op hapjes en drankjes en muziek van onder andere DJ Willie. Een prachtig gebaar om alle vrijwilligers en sponsors in het zonnetje te zetten voor wat zij allen voor de club betekenen. Het werd gewaardeerd, de avond heeft tot in de late uurtjes geduurd.

Voetbalquiz

SV RKDES organiseert voor haar leden en belangstellenden ook regelmatig allerlei activiteiten. Noteer alvast zaterdag 17 maart, want dan staat de bekende voetbalquiz onder leiding van Tom van Hulsen op het programma. Buiten een gezellige avond, is het mogelijk om met diverse prijzen naar huis te gaan. Het prijzenpakket is groot! De voetbalquiz begint om 20.00 uur en deelname kost 5 euro per koppel. Inschrijven (en wacht niet te lang) kan via www.ecrkdes.nl.