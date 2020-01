‘Right to Challenge’ voor Seringenpark?

Aalsmeer – Er is weer volop beweging in het Seringenpark. Ten eerste wordt er gewerkt aan de verbreding van de Molenvlietdijk. Rijnland had al een aantal jaren geleden besloten dat de dijk verstevigd moest worden. Toen in die tijd het park gerenoveerd werd wist de Werkgroep Seringenpark e.o. al van dit plan. Daarom is door landschapsarchitect Gauke Adamse niet alleen een herinrichtingsplan voor het park, maar ook alvast voor het talud van de te verbreden dijk gemaakt. Als straks de werkzaamheden klaar zijn wordt de dijk ingeplant met meidoornbomen en verschillende struiken. Er wordt dan ook rekening gehouden met ‘sleedjespaden’. Dus mocht het in de toekomst ooit nog gaan sneeuwen, dan kunnen de kinderen de dijk weer gebruiken om vanaf te sleeën.

Kwaliteit verbeteren

Maar er speelt nog iets in het park. De Werkgroep Seringenpark e.o. is al jaren niet echt tevreden over het onderhoud van het park. Dat zou beter kunnen. Het park is een gemeentelijk monument en verdient een zorgvuldiger beheer. Dat zou ten goede komen van de kwaliteit van de perken en vooral van de seringen. Sinds kort bestaat ‘Right to Challenge’. Een uitdagingsrecht waarbij burgers voorzieningen kunnen overnemen van de gemeente. Aalsmeer doet hier aan mee en de werkgroep ziet hierin een kans om het onderhoud van het Seringenpark naar een hoger plan te tillen. Het voorstel is om het onderhoud van de perken in handen te geven van een erkend hovenier. Daarmee zou de kwaliteit en intensiteit van de werkzaamheden aanmerkelijk verbeterd kunnen worden.

Draagvlak nodig

De werkgroep is al in gesprek met de gemeente en kent inmiddels de voorwaarden. Eén daarvan is draagvlak onder de bewoners en onder de gebruikers van het park. Om daaraan vorm te geven is besloten om maandag 3 februari tijdens het wijkoverleg van de Stommeer in het Parochiehuis aan de Gerberastraat een presentatie te geven. Belangstellen zijn om 20.00 uur van harte welkom om kennis te komen nemen van dit plan en om steun aan dit initiatief te verlenen.

Mocht het niet lukken deze avond aanwezig te zijn dan vraagt de werkgroep u/jou om via het mail adres van Hansje Havinga (mail@hansje.info) te laten weten dat u het plan steunt. Graag met een motivatie en of u een bewoner van Aalsmeer en/of een bezoeker van het Seringenpark bent. “Het zou prachtig zijn als we via ‘Right to Challenge’ de kwaliteit van het onderhoud op een hoog niveau kunnen krijgen en we nog heel lang kunnen genieten van een mooi en gezond Seringenpark”, aldus de werkgroep Seringenpark e.o.

Foto: S. Koningen