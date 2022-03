Riet de Bruijn ontvangt De Groene Pluim

De Ronde Venen – De Groene Pluim is de prijs die De Groene Venen uitreikt aan een persoon die iets bijzonders heeft bijgedragen aan de natuur in onze omgeving (De Ronde Venen).

De erkenning, in de vorm van een mooie trofee is op 28 maart uitgereikt door Gerard Korthals, voorzitter van De Groene Venen. De uitreiking heeft plaatsgevonden in het revalidatiecentrum in Woerden, omdat Riet op dit moment revalideert van een ongeluk. Gelukkig gaat het herstel voorspoedig.

Riet ontvangt De Groene Pluim omdat ze al vele jaren betrokken en actief is bij verschillende natuurorganisaties in onze gemeente en de natuur in het algemeen. Ze is al vanaf het begin betrokken bij en lid van De Groene Venen. Haar man, Jo de Bruijn heeft meer dan 50 jaar geleden tijdens de oprichtingsvergadering de naam De Groene Venen bedacht!

NME Centrum

Riet is ook zeer actief voor onder andere het NME-centrum en de IVN. In 1994 werd het NME-centrum gestart en was zij direct betrokken. Ze werkte mee aan het tuinonderhoud, maar ook aan talloze projecten zoals het Park-project en het strooisellaag-project voor het basisonderwijs. Ook draagt ze haar steentje bij aan het Groenbeleidsplan De Ronde Venen.

Ook bij het IVN is Riet een heel trouw bezoeker van de jaarvergadering en toont haar betrokkenheid bij Botshol, de NME-tuin en de werkgroep onderwijs. In 1999 is de NME-tuin verhuisd naar de huidige plek NME-centrum ‘De Woudreus’. Vanaf die tijd is zij ook 6 jaar bestuurslid. Ze heeft bij het IVN aan heel veel verschillende projecten een goede bijdrage geleverd, zoals het uitgeven van persberichten en de organisatie van natuur-bedrijfsuitjes.

In de natuur

Het liefst is zij zelf ook actief in de natuur en begeleidt ook in 2021 vaarexcursies op de Botshol, wandelexcursies in de natuur en excursies op zoek naar eetbare planten. Riet is altijd opgewekt en vrolijk, heeft niet alleen interesse in de natuur maar ook in haar medemensen.

We wensen dat ze komende zomer weer actief mee kan gaan doen aan al deze activiteiten! Het moge duidelijk zijn: Riet heeft De Groene Pluim 2022 dubbel en dwars verdiend!

