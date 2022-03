Ride for the Roses terug in Aalsmeer

Aalsmeer – Het mooiste fietsevenement van Nederland, de Ride for the Roses, is terug. Na een aantal uitstapjes landt ‘de Ride’ op het oude nest: Aalsmeer.

I Care Producties, organisator van het fietsevenement, en Dutch Flower Group (DFG) slaan de handen ineen voor de organisatie van de 23e editie. De Ride for the Roses vindt dit jaar plaats op zaterdag 1 oktober en biedt een vijftal afstanden aan, variërend van 25 tot maximaal 300 kilometer. Sponsor DFG zal het evenement traditiegetrouw van duizenden rozen en uiteraard de finishroos voorzien. Deze worden aangeboden door rozenkwekerij Marjoland.

Alle donaties komen 100% ten goede aan KWF Kankerbestrijding. Bedrijven en particulieren kunnen zich vanaf nu inschrijven via www.ridefortheroses.nl