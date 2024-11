Ride for the Roses 2025 start weer in Aalsmeer

Aalsmeer – Vanaf vandaag is de inschrijving voor de Ride for the Roses 2025 geopend! Het jaarlijks terugkerende evenement, dat inmiddels een begrip is geworden voor velen, biedt deelnemers de kans om zich sportief in te zetten voor een goed doel: kankeronderzoek. De start en finish vinden dit jaar opnieuw plaats in Aalsmeer.

Fietsen en wandelen

Deelnemers kunnen kiezen uit verschillende routes: fietsers kunnen zich inschrijven voor afstanden van 25, 50 of 100 kilometer, terwijl wandelaars een prachtige route van 15 kilometer kunnen afleggen. Hiermee biedt de Ride for the Roses voor ieder wat wils – of je nu een geoefende fietser bent of liever een stevige wandeltocht maakt.

De organisatie hoopt dit jaar meer dan 2000 deelnemers aan de start te verwelkomen. De Ride for the Roses is meer dan een sportevenement; het is een krachtige manier om samen stil te staan bij de impact van kanker, fondsen te werven en betrokkenheid te tonen bij de strijd tegen deze ziekte. De opbrengst van de Ride for the Roses gaat volledig naar kankeronderzoek.

Inschrijving geopend

Ook meedoen aan de Ride for the Roses en een steentje bijdragen aan kankeronderzoek? Ga dan naar www.ridefortheroses.nl voor meer informatie en om in te schrijven. Samen in beweging komen voor een toekomst zonder kanker!

Foto: www.kicksfotos.nl (Ride for the Roses 2024).