Revue Kudelstaart vol spektakel en hilariteit

Kudelstaart – Hoewel het alweer drie jaar geleden was dat de laatste revue gespeeld werd, zijn ze het kunstje nog niet verleerd bij Toneelvereniging Kudelstaart. Afgelopen zaterdag 5 november tijdens de feestelijke première werd het publiek getrakteerd op een gevarieerde avond vol komische sketches, mooie liedjes en dansacts vol power. De lach ging door de zaal en het publiek genoot zichtbaar van hetgeen aan hen gepresenteerd werd. Tineke van Kleef en haar team heeft het weer voor elkaar gekregen: De voorstelling ‘Waar de wind ons brengt’ kan aan haar lange reeks successen worden toegevoegd. Uiteraard alle lof aan alle betrokkenen voor en achter de schermen; de vereniging kan op een trouwe groep enthousiaste leden rekenen die van elkaar het beste naar boven halen op allerlei gebied, zo bleek maar weer tijdens deze grote productie.

Bekend en nieuw talent

Door een steeds wisselend decor waande het publiek zich het ene moment in een Schotse kerk, was er het andere moment hilariteit op de Zaanse Schans om vervolgens via de skilift en de piste mee gevoerd te worden naar een ander moment in Parijs. Bekende typetjes gaven acte de préséance, maar ook nieuw talent stond op het podium. Verrassend was dat er goed gebruik gemaakt werd van het gehele podium en de zaal, waardoor er telkens op een andere plek actie te zien was. De spelers waren tekst vast, de liederen afwisselend van uiterst gevoelig tot aan swingend en de samenwerking met Black Bird Dance Center bleek een schot in de roos. Deze energieke meiden wisten de hele zaal mee te laten deinen. Na afloop aan de bar werd nog lang nagepraat en gelachen om deze ontspannen avond uit.

Nog twee voorstellingen

Komend weekeinde wordt deze revue gespeeld voor leden van de ouderenvereniging OVAK, daarvoor zijn geen kaarten in de vrije verkoop beschikbaar. Maar vrijdag 18 en zaterdag 19 november staan de twee laatste voorstellingen gepland. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar à 12,50 euro en te bestellen via www.toneelverenigingkudelstaart.nl, maar wacht niet te lang, want op is op!