Reünieviering 50 jaar de Kudelkwetters

Kudelstaart – Kinderkoor de Kudelkwetters bestaat 50 jaar. Het hele kerkelijke jaar zijn er activiteiten om dit jubileum te vieren. In december was al de feestelijke jubileumviering en op zondag 15 maart wordt een reünie georganiseerd.

Iedereen die in deze 50 jaar sinds de oprichting van het koor bij de Kudelkwetters heeft meegezongen wordt uitgenodigd om hier aan mee te doen.

Er wordt drie keer op donderdag gerepeteerd: 27 februari en 5 en 12 maart van 19.45 tot 21.00 uur. De repetities zijn in de Sint Jan Geboorte Kerk in Kudelstaart. De reünieviering op zondag 15 maart begint om 11.00 uur in deze kerk. Aanmelden kan via de mail: Kudelkwetters@hotmail.com. Tip: Hou ook de facebooksite ‘Kinderkoor de Kudelkwetters’ in de gaten.