Reparatiebesluit Vinkeveense Plassen stap dichterbij

De Ronde Venen – Donderdagavond 20 november is een opdracht gegeven aan het college om de beroepen op het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen te onderzoeken en om uit te zoeken wat opgelost kan worden met een reparatiebesluit. Dit mede naar aanleiding een drukbezochte avonds, 11 november in De Boei. Meer dan 200 mensen kwamen af op deze bijeenkomst over het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen. De aanwezigen deelden hun zorgen over de grote beperkingen die er nu zijn ontstaan door aanpassingen op het laatste moment aan het bestemmingsplan. Hierover gingen zij met de VVD in gesprek.

Reparatiebesluit

De volgende dag stond een voorstel van de VVD, D66 en de Seniorenpartij om te komen tot het zogenoemde reparatiebesluit op de agenda van de commissievergadering. Met dit besluit kan een aanpassing op het bestemmingsplan worden gedaan zodat de enorme juridische strijd die nu lijkt te ontstaan wordt voorkomen. Deze partijen willen ruimere bouwmogelijkheden voor alle eigenaren, om het draagvlak te herstellen; herstel van bouwrechten voor eigenaren in de zogeheten ‘rode lus’ naast Botshol. Het onderhoud van de eilanden is kostbaar en zonder deze eigenaren dreigen de eilanden te verdwijnen; terugkeer van de coulanceregeling, zodat de eigenaren die netjes hebben gewacht niet alsnog worden benadeeld.

Geen meerderheid

Tijdens de vergadering op 12 november was er geen meerderheid voor de voorstellen van VVD, D66 en de Seniorenpartij voor het repareren van het bestemmingsplan. De uitkomst van de commissie was dat er wel draagvlak is voor het verder onderzoeken van de ingediende beroepen om vervolgens te kijken welke eventueel weggenomen kunnen worden met een reparatiebesluit. Donderdagavond 20 november hebben het CDA, VVD, D66, de Seniorenpartij en ChristenUnie/SGP deze opdracht aan het college gegeven. De verwachting is dat de nieuwe gemeenteraad hier later in 2026 een besluit over neemt. Hierbij zijn de standpunten van de partijen en dus de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart 2026 bepalend voor de uitkomst.

Zorgen

De Ronde Veense VVD en D66 maken zich zorgen over de toekomst van de legakkers op de Vinkeveense Plassen. Dit is de reden dat zij het bestemmingsplan nu wilden repareren. Raadslid Timo Brockhoff van de VVD geeft aan: “Op 12 november werd duidelijk, dat nu geen meerderheid is voor een reparatiebesluit. Daar balen wij van. Gelukkig wordt nu onderzocht welke beroepszaken wij kunnen oplossen met een reparatiebesluit en wij blijven ons daarvoor inzetten. Raadslid Joanne Freeve van D66 vertelt, dat zij het doel hebben om inwoners en gemeente weer dichter bij elkaar te brengen en een eindeloze juridische strijd wil voorkomen. “Een reparatiebesluit kan daar zeker in helpen. Helaas lukt dat nu niet maar krijgen we strak wel beter inzicht in de mogelijkheden van zo’n besluit en de risico’s.”

Op de foto: Reparatiebesluit Vinkeveense Plassen stap dichterbij. Foto: Nieuwe Meerbode.