Vinkeveen – In Sociaal Cultureel Centrum De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen, is maandag 17 november van 09.30 tot 12.00 uur weer een Repair Café.

Bij het Repair Café Vinkeveen, ondersteund door Samens, zijn de afgelopen jaren al veel defecte apparaten en kapotte kleding met succes gerepareerd en hebben weer een tweede leven gekregen; goed voor de samenleving, het milieu en de portemonnee. Het Repair Café repareert kleding, (kleine) elektrische apparaten, stoelen en krukjes, houten speelgoed, porselein, aardewerk en andere spulletjes.

Maandag 15 december is het laatste Repair Café van 2025.

Op de foto: Repair Café Vinkeveen op 17 november in De Boei in Vinkeveen. Foto: aangeleverd.