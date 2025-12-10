Vinkeveen – In De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen, is maandag van 09.30 tot 12.00 uur weer een Repair Café.

Bij het Repair Café Vinkeveen, ondersteund door Samens, zijn de afgelopen jaren al veel defecte apparaten en kapotte kleding met succes door vrijwilligers gerepareerd en hebben weer een tweede leven gekregen. Goed voor de samenleving, het milieu en de portemonnee.

Het Repair Café repareert kleding, kleine elektrische apparaten, stoelen en krukjes, houten speelgoed, porselein en aardewerk. In 2026 zijn er Repair Café’s op 19 januari, 16 februari en 16 maart.

Op de foto: Repair Café Vinkeveen zorgt voor een goed tweede leven van spullen. Foto: aangeleverd.