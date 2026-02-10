Repair Café Vinkeveen 16 februari

Vinkeveen – In De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen, vindt maandag 16 februari van 09.30 tot 12.00 uur weer een Rapair Café plaats.

Belangstellenden kunnen er terecht met kapotte apparaten of kleding. Repareren is dan een prima optie. Bij het Repair Café Vinkeveen, ondersteund door Samens, worden defecte apparaten en kapotte kleding vaak met succes door vrijwilligers gerepareerd en krijgen ze weer een tweede leven. Goed voor de samenleving, milieu en de portemonnee.

Het Repair Café repareert kleding, (kleine) elektrische apparaten, tuingereedschap, stoelen en krukjes, houten speelgoed, porselein, aardewerk en andere artikelen. De volgende Repair Café’s zijn 16 maart, 20 april en 18 mei.

Kleine reparaties in het Repair Café. Foto: aangeleverd.