Repair Café De Hoef biedt uitkomst: Linux als reddingsboei voor verouderde laptops

De Hoef – Terwijl Windows 10 langzaam zijn houdbaarheidsdatum heeft genaderd en oudere laptops steeds meer moeite hebben om het systeem draaiende te houden, komt het Repair Café in De Hoef met een alternatief dat zowel duurzaam als verrassend efficiënt is: Linux.

Zaterdag 1 november tussen 10.00 en 12.00 uur transformeert het Repair Café aan de Oostzijde 61 in een werkplaats voor digitale wedergeboorte. Vrijwilligers zetten zich in om laptops die dreigen te verstoffen een tweede leven te geven met behulp van Linux; een open source besturingssysteem dat bekendstaat om zijn stabiliteit, veiligheid en lage systeemeisen. De overstap naar Linux betekent geen licentiekosten, geen verplichte accounts en geen trage updates. Basisfuncties zoals internetten, e-mailen, tekstverwerken en fotobeheer blijven moeiteloos beschikbaar, vaak zelfs sneller dan voorheen.

Tijdens de bijeenkomst wordt niet alleen het systeem geïnstalleerd, maar ook uitleg gegeven over het gebruik en de mogelijkheden. Vragen worden ter plekke beantwoord en de benodigde software wordt samen met de bezoeker geïnstalleerd. De toegang is gratis. Aanmelden vooraf via repaircafedehoef@protonmail.com wordt gewaardeerd, maar is niet verplicht.

Op de foto: Digitale wedergeboorte bij Repair Café De Hoef. Foto: Nieuwspartner MAX.