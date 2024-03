Repair Café bestaat tien jaar

Uithoorn – Het is woensdagmiddag een drukte van belang bij het Repair Café in MFA De Scheg. Bij binnenkomst moeten bezoekers zich eerst melden bij twee dames achter een tafel, waar ze een invulformulier ontvangen. Mensen staan in de rij met hun defecte apparaten. Een mevrouw brengt haar oude stofzuiger die nog van haar lievelings-oma is geweest en die ze echt niet weg wil doen. Een oudere dame wilde haar kleinkinderen laten spelen met de cassetterecorder van zolder, maar ze kreeg er geen geluid meer uit. Na een kort onderzoek blijkt dat de batterijen leeg zijn. Zo simpel is het niet altijd. “Wij weten niet alles”, zegt medewerker Michel Rahn. “We zijn vrijwilligers met ervaring, geen professionele reparateurs. Maar vaak zijn het kleine dingetjes en dan gaan mensen weer met een werkend apparaat naar huis.” De waardering van de mensen is de beloning voor de vrijwilligers.

Deze middag wordt er onder andere gewerkt aan een printer, een boormachine, een paar radio’s en veel stofzuigers. Het liefst met hulp van de eigenaar. “Weggooien kan altijd nog”, reageert een mevrouw die toekijkt hoe de afgebroken slang van de stofzuiger gemaakt wordt. Verderop buigen drie mannen zich over een koffiebonenmachine. Ben kijkt mee met Hans, want hij is pas begonnen, terwijl Hans al een jaar of acht meedraait als manusje-van-alles. “Ik houd van knutselen en vind het leuk om een apparaat weer werkend te maken, zodat het niet naar de stort hoeft.”

Minder afval

Precies tien jaar geleden werd het Repair Café geopend door toenmalige wethouder Ria Zijlstra. Duurzaamheid was een belangrijk uitgangspunt. ‘Weggooien is zonde’ is het motto. “We zijn verontwaardigd over de afvalberg en met elkaar zorgen we zo voor minder afval,” zegt de 75-jarige oprichter Jan Bruning die nog steeds betrokken is. We hebben veel lol met elkaar en maken de gekste dingen mee.” Er schiet hem een mooie anekdote te binnen uit die tien jaar: “Toen het Repair Café bij Geniet aan de Amstel gehouden werd, hadden we een piloot als vrijwilliger. Er was daar iets kapot en we hadden materiaal nodig uit Manchester, dat is de piloot persoonlijk gaan ophalen.”

Vrijwillige bijdrage

Sommige vrijwilligers zijn vanaf het begin werkzaam, zoals Riekie. Zij vermaakt broeken, zet een rits in of naait een naadje dicht. “Hierdoor wordt kleding niet weggegooid en zijn mensen weer geholpen.” Er wordt geen vaste prijs gerekend voor de reparaties. “We vragen een vrijwillige bijdrage naar draagkracht. Daarvan betalen we de huur”, legt Michel uit, die regelmatig het Repair Café op sociale media onder de aandacht brengt. De reparateurs hebben inmiddels al op diverse locaties in Uithoorn gezeten. Nu zijn ze iedere eerste en derde woensdag te vinden in MFA De Scheg en elke tweede woensdag in Ponderosa.